國銀前三季海外獲利427億 美國回溫最多

全球景氣復甦，國銀海外獲利動能也回溫。金管會銀行局副局長童政彰16日公布，2021年前九月國銀獲利，稅前盈餘達新台幣427.9億元，較去年同期年增20.6％。獲利最高為香港的178.2億元、第二為美國的52.5億元，若較去年同期比較，獲利增加金額最多是美國，較去年同期增加278％，呈現倍數成長。

童政彰分析，國銀在美國地區的海外分支機構今年前九月獲利達52.5億元，較去年同期的13.9億元，增加了38.6億元，呈現倍數成長。主因是隨著疫情趨緩，美國總體經濟展望變佳，影響整體國銀備抵呆帳沖回、利息手續費淨收益增加，所以美國地區獲利增加最多。

獲利新增排第二的地區則是新加坡。童政彰分析，新加坡今年前九月獲利達23.2億元，較去年同期增加30億元，主要是因為去年受疫情衝擊影響，國銀在當地提列較多呆帳，基期較低。

值得注意是，過去國銀海外獲利金雞母「香港」，今年前九月雖然還是國銀海外主要獲利來源，但衰退最大。國銀香港獲利在2021年前3季稅前盈餘僅剩178.2億元，雖然仍排名第一位，但較2020年衰退12％，較2019年同期高峰時的308.2億元相比更衰退了42.2％。

國銀在香港的獲利，自反送中事件、中美貿易戰後就逐年衰退。就金額來看，今年前九月獲利較去年同期減少24.7億元，童政彰分析，主要是授信資產減少，銀行基於審慎原因增提備抵動作積極，此外，授信資產減少也會影響利息淨收益下滑。像香港的授信資產跟去年同期相較，就大減高達1,070億元之多。

國銀在大陸的獲利也受到中美貿易戰、疫情影響，從去年的67.6億元掉到今年的49億元、減少18.6億元、衰退27.5％，衰退排名第二，童政彰分析，主要是有銀行增提備抵呆帳與整體利息淨收益減少。

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