報復性消費 前10月刷卡金額破2.5兆

後疫情時代掀起報復性消費，據銀行業揭露數據統計，10月信用卡刷卡金額約2,470億元，比去年同期成長2.6％以上，且前10月累計國人信用卡已刷逾2.5兆元，即已刷近44棟台北101大樓的造價，接著就看今年雙11購物節是否刷出史上最強11月，全年應還是可刷破3兆元。

由於新冠肺炎的邊境管制，國人仍無法出國旅行，少了刷機票、國外飯店及海外購物的刷卡金，今年10月刷卡金額雖比去年10月成長，但仍沒有超越2019年10月刷出的2,812億元紀錄，銀行業者表示，主要是國內購物、飯店及電商的刷卡有顯著成長，但往年雙十節出國的刷卡消費量，仍無法完全靠國內刷卡彌補，再加上今年10月最後二天是周六、日，如保費刷卡等很多都會落到11月進帳。

而11月有雙11購物節，加上振興五倍券帶動的刷卡，今年11月有機會超越2019年及2020年，只要刷破2,616億元，即會成為史上最強11月。

10月信用卡刷卡量第一名，還是國泰世華銀行，有380.05億元，且國泰世華銀的信用卡前10月累積刷卡量已破4千億元，已近4,035億元，同比成長1.76％，2020年國泰世華銀的信用卡全年刷卡量4,909億元，就看2021年是否能率先突破5千億元的新高。

中信銀的信用卡10月刷卡量有376.68億元，與國泰世華銀僅差3.3億多元，前10月累計已刷近3,919億元，比去年同期成長近5.7％。

信用卡前三大銀行10月刷卡量相當接近，玉山銀行的信用卡10月刷出368.34億元，排名單月第三，前10月累積刷卡量亦有3,712億元。

台新銀行信用卡10月刷卡量則有283.81億元，排名第四，累計前10月是2,859億元左右，前四大發卡行合計就有近2,768萬張的流通信用卡，前10月刷卡量合計1.45兆元以上，約占全部刷卡量的57％以上。

若再加上台北富邦銀行、花旗銀行、永豐銀行及聯邦銀行，前八大銀行的信用卡前10個月總刷卡量逾2.04兆元，市占率逾80％，在信用卡市場上已出現較明顯的領先群。

延伸閱讀

不畏疫情 國人前八月刷卡金額破2兆

台人報恩潮!立陶宛擠進國人最愛刷卡10強