玉山金道瓊永續八連霸 創紀錄

2021年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選結果公布，玉山金控再創台灣金融業紀錄，是台灣金融業唯一連續八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股、六度入選「道瓊永續世界市場指數」成分股，寫下近五年均位於銀行業全球前十名的紀錄，顯示玉山長期投入永續發展，持續獲得國際高度肯定。

道瓊永續指數將金融業分為銀行、保險、綜合金融服務三大類，評鑑內容主要分治理、環境、社會三大面向，在銀行業的評分面向，特別重視公司治理、永續金融、誠信經營及氣候變遷因應。在23項評分面向中，玉山更是在防制犯罪、人權維護、普惠金融等六項題組獲得滿分，總計共19個面向排名全球前10％，連續五年獲得銀行業世界排名前十名，再創台灣金融業紀錄。

玉山金控積極與國際接軌，今年加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets, SBT），並設定升溫控制1.5°C（Business Ambition for 1.5°C），是亞洲首家以1.5°C為基礎設定減碳目標金融業。玉山也進一步設立中長期目標，包括2027年前將國內玉山自有大樓改建成綠建築、2030年前將國內據點100％使用再生能源、2050年前成淨零碳排銀行。

玉山長期投入社會公益，近兩年疫情嚴峻時刻，為感謝國內第一線防疫醫護人員堅守崗位，玉山為首家企業主動發起捐款活動，並致贈感謝卡片、防疫及醫療物資至各醫院及疫苗接種站、捐贈高流量氧氣鼻管系統（HFNC）給急需的醫療院所；同時發揮人道精神、落實世界公民理念，與中華民國醫師公會全國聯合會及馬偕醫院共同捐贈救助款、防護衣及口罩至印度及越南等國家，響應聯合國永續發展目標（SDGs17）建立全球多元夥伴關係。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山將持續跨越企業經營的三座大山：綜合績效、企業社會責任、永續發展，致力將ESG與經營策略融合，並且成為變革創新的動能，展現金融業在永續的關鍵影響力。將持續整合內外部資源及合作夥伴的力量，勇敢面對ESG的新挑戰，共同開創美好的新未來。