台壽+Lydia AI 最適醫保精準選

「精準醫學」是指利用健康數據管理及分析，降低個體疾病或傷害的發生機率，實踐預防勝於治療的精神。中信金旗下子公司台灣人壽與新創公司Lydia AI攜手，透過Lydia AI的「AI健康分App」智能健康模型，民眾可自行快速進行個人健康評估及風險預測，並選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，普惠全民健康。

台灣人壽指出，「AI健康分App」運用來自加拿大的Lydia AI健康AI評估模型，首創兩大特色：第一是首創結合健保大數據分析重大疾病風險因子，包含癌症、失智等重大疾病風險等評估，讓APP產出專屬個人的AI健康報告。

第二是專屬健康生活指南，透過AI健康報告助您訂定健康人生計畫，查看各疾病預防的衛教資訊、檢視是否改善生活方式，或可進一步連結專屬客製化商品，幫助客戶掌握自身健康狀況、針對自身需求及保障缺口進行保險商品規劃，是疫情時代聰明的健康管理工具。

Lydia AI指出，「AI健康分App」目前已經能夠分析超過26種國人常見重大疾病風險，包含癌症、失智、慢性病等，提供消費者簡易且精確的方式了解自身健康狀況，在國內也與許多政府專案、醫療中心進行研究合作，研究成果受國際醫療論壇與專業期刊認可，2021年度更獲刊於知名國際醫療期刊「醫療網路研究」。

台灣人壽指出，「AI健康分App」若計算出的相對健康風險較高，建議民眾可以及早規劃著重醫療保障的商品，如「台灣人壽樂活健康醫療終身保險」屬加強高齡失智、癌症以及同時轉嫁老年常見人工水晶體、髖關節及膝關節等醫材支出的保障。

若「AI健康分App」計算出的相對健康風險較低者，則建議民眾可規劃著重健康回饋商品，如「台灣人壽益享健康醫療終身保險」，保戶全年度無理賠可領回年繳應繳保費總和1.4％，越健康領越久，最長可領到110歲。

台灣人壽表示，台壽秉持企業ESG普惠、創新、永續精神，積極建置多元創新服務，消費者透過數位工具，依循個人化健康數據，找到更適合保險解決方案。