富邦悍將主題日 揮強棒

富邦集團今年歡度60周年,富邦金控順利收購日盛金控創國內首樁「金金併」里程碑。14日富邦集團與富邦悍將棒球隊舉辦「悍富邦集團一起『Let’s GO』」主題日活動,開球儀式邀請「跨欄王子」陳傑蒞臨球場開球,並邀請日盛銀行董事長郭倍廷擔任打擊手、日盛證券代總經理謝雨潤擔任主審,合力為富邦悍將開出一顆堅持不懈的好球,象徵歡迎日盛加入富邦大家庭,期盼攜手日盛一起「Let’s GO」。

富邦集團60周年除了揭示全新的品牌理念「正向力量 成就可能」(Be positive All possible),並發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫,宣示富邦深耕永續經營的決心,亦積極將體育與永續結合,透過旗下的職棒(富邦悍將)、職籃(富邦勇士)及長期贊助的馬拉松賽事,全方位實踐「Run For Green奔向綠色」精神。

14日的富邦悍將「Let’s GO」主題日活動更是呼應此一倡議,除邀請球迷一起秉持品牌全新理念「正向力量 成就可能」全力應援,也特別推出一系列奔向綠色活動。

富邦悍將規劃的「Happy Green Day」中,球迷只要至場內指定美食櫃位購買蔬食餐盒,並且不索取免洗餐具,即可獲得富邦悍將官方APP點數;在悍將及勇士提供的多樣好禮互動攤位中,球迷可透過「GO Fubon ! Eco Together」小遊戲,用釣竿釣出海洋廢棄物圖卡進一步認識永續環保。

富邦金控則在五局中場舉辦「Run For Green」活動,送給球迷內含富邦金控無線充電板、富邦金控口罩、富邦悍將Rivers水壺等綠色環保好禮,陪伴球迷實踐永續,力行綠色生活。