全球人壽「服務接班人」 啟動

站在巨人的肩膀上往上跳，會更接近夢想。全球人壽15日宣布，啟動新一波尋找「服務接班人計畫」，打出最長一年的財務補助計畫、為期18個月的精英養成計畫，及提供客戶名單，全球人壽副董事長林文惠表示，這是解決業務新兵初期收入不穩定及人脈不足的兩大痛點，支持不放棄的人能成為下一世代的接班人。

2020年2月大學一畢業就加入全球人壽接班人計畫的翁子雅，這二年雖都遇到新冠肺炎疫情的干擾，但透過接班人計畫，其第一年就年薪破百萬元，晉升區主任，一年半就已累積120位客戶，今年薪資確定突破200萬元。

到今年9月底總資產逼近1.3兆元的全球人壽，是目前國內第八大壽險公司，前九月稅後獲利89.49億元，創其同期及全年的獲利新高，亦是國內壽險前九月獲利第七名；從外商壽險轉型為本國壽險，全球人壽目前強項是美元保單、組合型商品，打出保戶想要什麼保單就自己搭配的潛艇堡方案等。

全球人壽的服務接班人計畫是希望維持業務體系具較高生產力及年輕化，目前平均35到40歲，全球人壽祭出為期18個月有計畫培訓新人學習保險專業知識、考取證照、進行銷售實戰，前半年每月最高1.5萬元財務補助、後半年每月最高1萬元，作為培訓津貼，新人依規劃達成業績或有更突出表現，還有業績佣獎及超額獎金，七個月即有機會晉升區主任，19個月可能升業務經理，逐步朝接班人方向邁進。

這些接班人戰力要比一般新人很強，更為積極，如一般新人要求一年達成12件新契約保單，這些接班人要在四個月內達到12件新保單，但因為全球人壽有提供目標客戶群名單，所以這些接班人計畫的新人不用亂槍打鳥，成功機率較高，且前一年達成一定目標都有培訓津貼，一開始耕耘及嘗試時不用擔心經濟問題。

全球人壽希望透過這樣的培訓及財補計畫，拉高新人的留存率，希望至少七成以上。