搶攻信貸市場 國銀各出奇招

國銀為開拓信貸新市場，各出奇招！永豐銀行就著眼於全年產值逾300億元的台灣寵物產業，鎖定全台執業獸醫師推出「永豐獸醫師金融服務」，凱基銀則與美髮設計新創平台「StyleMap美配」合作，讓設計師貸款更容易。台新銀、星展銀也分別鎖定外送員、網路商店頭家推出專案。

永豐銀行指出，過往銀行多採申辦人的薪資單、扣繳憑單等資訊，用以評估核貸與否，部分民眾曾因相關文件提交不易而卡關。永豐銀行近期針對全台執業獸醫師，結合QR Pay收款、DAWHO數位帳戶、理財型房貸和獸醫師公會團體信貸共四大工具推出「永豐獸醫師金融服務」，其中「獸醫師公會團體信貸」開放申辦者可直接提交指定獸醫院管理系統近六個月的營業資料做為財力證明，協助獸醫師提供合宜場域或採購儀器以提升服務品質。

凱基銀行則運用數據分析技術，與美髮設計新創平台「StyleMap美配」合作，串連「StyleMap美配」平台上髮型設計師的收款紀錄，藉以取代傳統的財力證明文件，用以評估貸款額度，除了可幫助資深美髮設計師順利取得營運資金，即使是新進的助理設計師，也能輕鬆取得優惠利率貸款。凱基銀試算，「設計師速還金」以貸款10萬元為例，前180天優惠期每日利息不到5元，適合做為短期周轉金。

台新銀行鎖定外送工作六個月以上的外送員，推出「免等貸」專案，將外送接單和薪資數據導入信用評分模型，經核貸通過者，最快30分鐘可撥款。

星展銀行則透過獨家線上核貸模組，以API串聯整合PChome商店街資料庫和星展銀行授信標準，凡是在PChome商店街開店六個月以上、一年內有營業額紀錄者，從申請到核貸、對保，5分鐘即可完成。