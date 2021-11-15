楊金龍：美提前升息五五波 台仍看三指標

中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行2022年預算繳交國庫官息紅利預算報告，立委曾銘宗質詢，美國通膨飆30年新高，是否會提前至上半年升息？台灣會不會跟進？楊金龍答詢說，市場認為美國會提前升息，明年中約是五五波，台灣還是要看三指標。

楊金龍表示，目前市場看法普遍認為，美國因為通膨（CPI年增率）壓力，升息會往前，但由於也預估美國通膨升高會至明年中，第三季會慢慢下滑，因此需再觀察情勢的發展，同時聯準會（Fed）認為縮減購債及升息脫鉤，還是沒有改變。「明年6月升息約是一半一半」，但Fed會非常僅慎，仍會考量勞動市場的變化，除非物價再續上漲。

國內部分，楊金龍指出，央行9月發布今年CPI年增率預估為1.72％，雖然1至10月已來到1.82％，但今年應該還是不會破2.0％。尤其通膨並非全世界共通的情況，如日本、大陸、台灣都沒有，歐洲則預料2023年降至1.4％，今年比較高主要是基期的關係，若二年平均數將不到2.0％，「央行對通膨觀察是看比較長期」。

再從目前主要機構預測來看，一般認為國內CPI年增率明年會下來。楊金龍認為，基本上美國的情況比較特殊，因為塞港嚴重及供應鍵問題等，目前市場看法認為明年第一季會高一點，然後再下來。反觀國內是上漲以17項民生物資為主，扣除後的核心CPI年增率1.26％。至於美國若因為通膨壓力提前升息，台灣還是要看三大指標，即物價變化及未來物價展望、各國貨幣緊縮情況、政府紓困振興情況等。