公股唯一 第一金蟬聯入選道瓊2指數

2021年DJSI公布最新評選結果，第一金控再度於全球獲邀請的5,300家企業中脫穎而出，連續四年入選「世界指數」成分股，亦連續六年入選「新興市場指數」成分股，名列台灣銀行業第一名，全球前六名，其中於六項題組獲得滿分，全數23項題組得分皆高於業界平均，為唯一獲選之公股金融機構，並統籌成立公股金融事業ESG倡議平台。

道瓊永續指數（DJSI）是全球第一個追蹤頂尖企業的永續發展指數，透過全方位檢視受評企業於環境、社會及治理（ESG）績效，篩選出世界及新興市場名列前10％之企業為成分股，亦為國際間最具公信力的永續績效評估工具。

第一金自2011年即開始推動ESG，2021年將企業社會責任委員會更名為企業永續發展委員會，為深化集團企業永續發展文化，除將員工績效與ESG 連結外，更規劃建立子公司ESG績效考核機制，將ESG落實於日常業務；亦遵循聯合國責任銀行原則、責任投資原則及永續保險原則，將ESG議題融入投融資、承銷及保險等核心業務之發展策略及作業流程，子公司第一銀行並於去年成為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行。

配合台灣2050年淨零排放目標，第一金擬訂集團溫室氣體類別一及類別二總碳排放量每年須較前一年減量2.5％之短中長期減碳目標，且自2013～2020年，透過營運無紙化、設立太陽能分行等低碳營運作為，減碳量相當於316座大安森林公園年吸碳量。為持續擴大金融影響力，除辦理公股金融事業聯合供應商大會，更取得環保署「環境教育設施場所」認證之「綠色金融教育館」舉辦逾40場環境教育課程。

第一金將ESG議題與核心職能結合，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），截至10月底，一銀中小企業放款餘額達8,488億元，市占率連續11年居本國銀行第一，另辦理微型創業鳳凰貸款，女性獲貸人數比率逾74％，文創產業相關貸款授信餘額亦達255億元；更落實普惠金融，為高齡者及身心障礙者提供財產信託、安心貸、微型保險及小額終老保險等商品服務。第一金人壽每銷售一件房貸壽險或長期照顧險即捐100元予社區整合照顧服務中心，協助建構高齡社會防護網。