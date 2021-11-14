台新金致力ESG 連四年入選道瓊

最具公信力與影響力的世界級ESG永續表現評比道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index，DJSI）13日揭曉2021年全球企業入選名單，台新金控自2018年成為台灣首家金融機構第一次入選即獲雙榜肯定後，今年完成四連霸，連續四年入選「世界」和「新興市場」指數成分股。

台新金控總經理林維俊表示，DJSI近年來成為金融業授信利率減碼準據，績優DJSI評比表現，已是全球企業永續發展的基本配備。台新金控很榮幸能夠連續四年獲得DJSI雙榜肯定，未來將持續以紮實穩健的步伐，積極落實企業永續及ESG各面向的推動，朝世界頂尖的永續企業前進。

台新金控永續發展及各面向的推動已逐漸成熟，近年在氣候變遷議題上不斷深化，也在「永續治理」、「永續金融」、「金融科技與數位創新」等面向發揮永續的動能。林維俊指出，台新包含響應TCFD（氣候相關財務揭露）、赤道原則（Equator Principles，EP）、機構投資人盡職治理守則，並主動遵循責任銀行原則，將ESG納入投融資對象的評估考量，今年10月更率先加入成為「台灣淨零排放協會」創始會員，實際行動支持淨零碳排。

近年來台新ESG表現頻獲專業獎項與評比機構肯定。林維俊說明，除入選DJSI雙榜，MSCI全世界優良ESG公司評比，台新也列AA領先者等級，為台灣金融業最佳評級，Moody’s子公司Vigeo Eiris自2019年起將台新列為新興市場表現最佳前100家公司。更連年入選台灣公司治理100、台灣高薪100、台灣永續、FTSE4Good新興市場等指數的成分公司，並獲英國標準協會（BSI）頒發永續韌性領航獎，台灣永續能源研究基金會頒發TOP50台灣永續企業獎。

林維俊強調，台新金控未來將依循國際ESG發展趨勢，積極落實企業永續及ESG各面向的推動，並遵循金管會「綠色金融2.0」推動方向，及證交所「公司治理藍圖3.0」指引，深化永續金融推展、協助健全ESG生態體系，善盡金融業協助引導企業推行永續的責任，以符合各利害關係人對台新的期待，矢志成為大家的永續智慧好夥伴。