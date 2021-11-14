美債殖利率看升 行庫緩出手

看高明年美債殖利率，行庫對美債在年底前將緩加碼。距離今年底已經不到二個月，根據各大行庫內部最新評估，美債殖利率現在看來「一山還有一山高」，由於明年美國聯準會縮表或升息動作都將會比今年預期更大，且今年回補美債部位大多都已較預算目標「超進度執行」，多家行庫內部已經決定年底前緩加碼，明年首季後才會大舉進場。

美國10年期政府公債殖利率近三周以來1.45～1.75％上沖下洗，使得各行庫的交易員緊密盯盤。行庫主管指出，最怕冒進就先實現價損，目前各大行庫內部評估的買點，有些認為可在1.6％以上進場，有些則認為在1.75％以上進場才是安全的買點。

公股金融圈人士指出，這也反映出各大行庫對於美國所面臨通膨問題的嚴重性已有基本共識，除了預期美國聯準會升息幅度放大可能性極高，供應鏈斷鏈、塞港問題遲未解決，也使各大行庫對通膨牽動美債殖利率水準的變動幅度不敢太樂觀、加上新興市場亦已率先升息預作準備，除了擔心資金撤離效應，亦代表新興市場國家普遍認為明年美國聯準會升息幅度將在一定水準之上，這些變數都令行庫評估在年底前大舉進場，招致價損的可能性甚高，反而傾向先按兵不動。

多家行庫目前購買美債已可說「超前執行達陣」，先前趁著美債殖利率飆到1.7％以上的價位，已進場買入不少而達到原訂預算目標，因此現在可以暫時收兵。

各大行庫中持有美債部位居冠的一銀，今年美債加計台債的新增部位已經超過等值千億台幣，目前一銀合計美債、台債的全體部位水準已經超過等值新台幣3千億元，因此可說今年新加碼的部位已經超過總量的三分之一，今年以來前進市場積極補貨由此可見。

最主要是由於今年到期部位太大，但是債券投資已經成為財務投資收益相當重要的主幹，不能因為到期就斷炊，因此即使殖利率變化劇烈，一銀先前仍然透過強化掌握買進時點的精確度來回補部位，近幾個月來新買進的價位大都在1.75％以上。

台銀今年亦大舉加碼美債，使美債部位的年增率高達50％；華銀更高出快1倍；合庫的美債和台債部位今年以來合計亦新買入快千億元的部位。