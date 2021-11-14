資本市場熱 2022掀報復性成長

勤業眾信（Deloitte）、安永（EY）會計師事務所皆樂觀看待2022年資本市場的IPO動能，有機會呈現「報復性成長」。勤業眾信上市櫃委員會負責人黃堯麟表示，近年產業趨勢觀察，2019～2020因疫情與中美貿易戰影響，台企與外商客戶紛紛放緩在台IPO腳步。



2021年9月中秋節後，隨疫情趨緩與供應鏈陸續完成布局，黃堯麟認為，各企業明顯加速上市櫃腳步，估計2022年走出疫情後，科技、電子、生技等產業IPO件數將大幅增加，反映IPO實際熱度。



黃堯麟指出，企業選擇IPO不外乎「加速籌資以擴廠」與「提升企業競爭力」兩大因素，雖然美國未來幾年內可能升息，為資本市場行情增添變數，但多數中大型台灣企業都不會停下IPO腳步，因為企業主更重視產業面影響，運用籌資管道擴張規模成為產業領導者，同時在主管機關適度監管下提升公司競爭力，這才是台灣企業首要目標。



安永審計營運長黃建澤指出，台灣IPO量能從2019年35家企業、籌資280億元，2020年29家、147億元，2021年上看30家、200億元以上，顯見有所回升，從近期來看，證交所與櫃買中心送件熱度暴增，今年10月後的審查時段更是全部排滿，想塞都塞不進去。



另外，隨證交所台灣創新板及櫃買中心戰略新板在2021年7月開板，最快2022年就有機會看到戰略新板企業轉板IPO，而創新板企業最快則2023年7月轉上市櫃，未來台灣資本市場有望增添兩大生力軍。



黃建澤認為，隨股市熱絡、疫情加速遠距商機、宅經濟成長，還有大型集團推動子公司掛牌、上市櫃公司獲利成長等因素，加上台灣資本市場較其他資本市場具備多層次、多功能架構特點，台灣資本市場IPO熱度至少可延續到2022年～2023年。