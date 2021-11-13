國泰金16日法說 聚焦獲利展望

金控法說會陸續進行，連二個月獲利保持領先的國泰金訂16日（周二）舉行，在資本市場多頭行情助攻下，全年獲利展望將成為本次最受矚目的焦點。國泰金前九月自結稅後獲利1,221.8億元，同比成長90％，每股稅後獲利（EPS）為8.96元，10月更進一步拉高到稅後獲利1,279.4億元，EPS達9.39元，能否達成2022年現金股利突破3元的目標，受市場高度期待。

國泰金子公司國泰人壽前九月稅後獲利1,002.5億元，創成立近60年來的同期及全年獲利新高，且國壽2021年調整獲利來源，減少債券資本利得，著重實現股票資本利得，主要就是期望，2022年可上繳更多現金給國泰金，才能發出符合投資人希望的現金股利。

上半年國壽已實現逾779億元的股票資本利得，及455億元的債券資本利得，合計近1,235億元，以往第三季主要以現金股利收入為主，但2021年因為多頭行情持續，有些個股、尤其是美股獲利已高，國壽亦有趁機實現，估計第三季國壽已實現股債資本利得應已接近1,500元億元，創歷史新高。

據金管會的規定，若處分未到期債券的資本利得，則獲利必須分年認列，所以債券處分愈多，可能要增提的特別盈餘公積愈多，不利現金股利上繳，但若是賣股票，則相對沒有這樣的限制。

國壽今年來股票處分利益可能在900～1,000億元間，若整體獲利能獲准上繳10～12％，將可貢獻金控上百億元的現金，加上銀行一般也有上繳百億元的規模，國泰金2022年現金股利發放會較有競爭力。

美國聯準會（Fed）已確定要逐步縮減購債規模，2022年極可能啟動升息循環，對壽險業來說，升息有助拉高新錢投資報酬率，但若殖利率反彈，手中老債券評價可能下跌。

國壽到9月底淨值下金融資產未實現利益逾803億元，以股票、基金未實現利益占較大宗，且在攤銷後成本（AC）項下的債券，到9月底還有高達2,249億元的未實現利益，應是壽險公司中最高，等於2022年仍有一定的獲利本錢。