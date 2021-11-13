上海商銀活化資產 出售2戶住宅獲利2.16億

為活化資產，上海商銀今天重訊公告，出售仁愛分行大樓的2戶住宅及4個車位給前上海商銀董事長鴻慶夫人榮周淑霞，出售金額新台幣3.4億餘元，以高於市場行情價格出售，為銀行帶來2.16億元收益。

上海商銀今天下午5時證交所舉行重大訊息說明會，由資深副總經理彭國貴說明董事會通過對董事利害關係人處分不動產。

彭國貴表示，銀行為活化資產，今天於董事會通過出售名下不動產，包含仁愛分行大樓2戶住宅（面積共264.57坪）以及4個車位，對象為銀行利害關係人榮周淑霞，出售金額3億4671萬2500元。

仁愛分行大樓位於台北市仁愛路二段16號，是地上19樓、地下5層樓的建築，目前1到4樓為上海商銀仁愛分行及信託部、財務管理部在使用，5樓以上則為住宅。

彭國貴說明，上海商銀總行原本位於此地，之後與鄰房一同進行改建，現在的仁愛大樓於2009年9月完工，已使用12年，其中6樓至11樓和及12樓有1戶銷售給原住戶，其餘住宅陸續於2011年至2017年9月間出售，只剩下18樓的2戶樓中樓還沒賣出。

彭國貴指出，考量仁愛分行大樓大多樓層為辦公場所，為維持出入單純及住戶對住家安全的要求，出售時需審慎挑選買方，此次同樣未採公開標售，採取與以往出售給其他住戶一樣的議價方式，並委託高力國際不動產及瑞普國際不動產估價師事務所辦理估價，作為出售價格參考依據。

彭國貴說明，位於18樓的2戶樓中樓，過去曾3次提報董事會擬出售給非利害關係人，但價格一直無法成交，這次出售給利害關係人，交易價格比兩家事務所估價高出6.5%至13.7%，也比前3次擬出售價格多出6.3%。

彭國貴表示，整體來看，交易價格高於市場行情，並沒有優於同類對象；此次交易共為上海商銀帶來2.16億元利益。