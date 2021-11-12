央行明年繳庫預算 上調近百億

經濟好轉，中央銀行繳庫預算跟進成長。央行總裁楊金龍15日將赴立法院財委員會報告，主要是說明2022年繳交國庫官息紅利預算案，央行在書面報告上指出，2022年繳庫預算為1,750億80萬元，較2021年度預算增加98億2,811萬元。

央行繳庫預算之所以向上提升，主要是因為各國疫苗覆蓋率提高，經濟活動陸續放寬，經濟成長表現維持相對樂觀。此外，由於央行外匯存底投資運用收益，標的配置上以美債為主，年初以來美債殖利率反彈，使得央行的孳息收益跟著增加，2022年挹注繳庫的國庫收入將多出近百億元。

央行歷年預算與決算統計顯示，2020年受到疫情衝擊，2021年度繳庫盈餘預算大降至1,651億元，為近13年來首度低於1,800億元，前次低於1,800億元為2008年金融海嘯時，全球市場受到嚴重衝擊，當年為1,684億元。而1,651億元也創下16年來的新低紀錄，前低是2005年的1,638億元。

楊金龍日前說明，2021年全球續受到疫情影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，目前國際市場利率仍維持在低檔，例如美元、歐元及日圓等，利率均遠低於央行110年度預算外匯資產收益率1.77％，直接影響盈餘的達成。

楊金龍多次強調，央行的職責是以穩定物價，及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，主要是考量央行資產的收益及利息支出均具有不確定性，盈餘往往受到國內外金融情勢影響很大，即具有高度的不確定性。國庫的收入還是應回歸以稅收為主要來源的財政結構。

其中外幣資產的運用收益，為央行營業收入的主要來源，可能造成對收益造成影響的因素很多，包括營運量、主要外幣的利率及匯率變動，這些都不是央行能完全掌握的變數。至於營業支出，也會受到沖銷性措施及國內利率調整變動的影響，同樣具有高度的不確定性。

央行的投資收益，長期以來均受到國際總體情勢的直接影響，楊金龍一直都強調，這並非台灣央行單獨的情況，其實就是各國央行共同面臨的問題，全球在疫情的影響下，必然會出現盈餘減少的負面效應。

國庫金雞母 技壓超級黑天鵝

近二年來全球飽受「超級黑天鵝」的疫情肆虐，使得央行這隻「國庫金雞母」，不得不降低繳庫盈餘，連續二年都跌破1,800億元、近12年來的平均水準。但天鵝就是比雞母大，單就2022年的預算數來看，展望疫後時代，央行應可迅速重返繳庫1,800億元以上的水準演出。

市場分析若美國聯準會（Fed）2022年底前啟動升息，甚至進一步縮表，帶動全球經濟全面重返上升軌道，殖利率持續走高，央行最快2023年繳庫盈餘就可望恢復1,800億元以上。

央行自2009年以來，包括2020年（反應2019年疫情前的績效）在內，每年繳庫盈餘都在1,800億元以上，連續許多年度均占國庫總收入約一成的水準，多位立法院財委會委員都說央行是「國庫金雞母」，但2020年初飛出「超級黑天鵝」的新冠疫情，金雞母也敗下陣來。但即使以嚴格的標準來看，央行2021年及2022年的繳庫盈餘水位，還是具有相當強勁的實力，「金雞母真的不是一般的雞母」。

觀察央行繳庫盈餘表現，最高出現在2009年的2,380億元，當年為2008年金融海嘯之後的高速復甦期，接下來的2010年至2020年，連續11年都表現相當穩定，各在1,800至1,815億元之間。如果不是非經濟因素的突發疫情衝擊，這二年應可順利維持在1,800億元以上水準。

以2008年爆發的金融海嘯來看，當年央行繳庫盈餘大減至1,684億元，還有2005年時由於美國卡催娜颶風災害，加上禽流減疫情肆虐，當年繳庫也降至1,638億元。相較之下，這次疫情最嚴重的2020年，央行的2021年繳庫預算還是有1,651億元，2022年已回到1,750億元。

顯示不論遭遇到什麼大風大浪，已經站穩腳步的央行，不易再出現如1987～1990年完全無盈餘可供繳庫的窘況，「國庫金雞母」總能愈挫愈勇。