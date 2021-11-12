產險前十月網投 超車去年全年

據產險業統計顯示，2021年由於有疫苗險、防疫保單網路投保業績1.81億元的挹注，產險網路投保前十月保費已近19億元，較去年同期成長41％，並已超過去年全年業績16.81億元，且各產險公司亦再強化網路投保活動，衝刺第四季網路投保金額，產險業者預估今年產險網路投保金額上看23億元。

產險今年網路投保前三大項目分別是汽車險、機車險及疫苗險（法定傳染病綜合險），前三季累計網路投保金額分別是8.99億元、7.21億元，以及1.96億元，此三大項網路投保金額占比已近96％。

產險公會去年初原預估2020整體產險業網路投保業績即可達20億元以上，但因去年疫情爆發後，旅行社不能出海外旅遊團，大大衝擊海外旅綜險業績，使去年網路投保保費收入只有16.81億元，只較2019年成長14％，而金管會在今年5月分別開放疫苗接種及法定傳染病綜合保險可透過網路通路投保後，加上汽機車險投保穩定成長，使得今年產險網路投保業績得以續揚。

除上述三大產品項目是各產險主推網路的項目外，各產險仍持續開發新商品以滿足民眾的投保需求，並針對網路投保做各項促銷活動。各產險都推出「年終大回饋」網路投保促銷活動，不少產險業者包括旺旺友聯產險、國泰產險、新安東京海上產險、泰安產險都以民眾最喜歡的iPhone 13手機及萬元禮券以上等做獎項。

另有些產險還特別針對每筆網路投保保費撥部分捐公益團體做愛心，如旺旺友聯產險和第一產險皆是將每筆網路投保保單分別再捐贈10、100元給公益團體，讓民眾網路投保產險不但可以一舉數得，不但保費較實定通路低且有機會拿獎品，還可以做愛心。