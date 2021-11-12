金彝獎5大榮耀肯定 國泰投信成為最大贏家

第16屆證券暨期貨金彝獎今日(11月12日)舉辦頒獎典禮，國泰投信總經理張雍川榮獲「傑出企業領導人才獎」，同時公司也獲得「傑出資產管理獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」，國泰投信狂奪5大獎，遠勝過其他投信投顧及證劵等金融參賽業者，是今年金彝獎最大贏家。張雍川總經理今日特別偕同公司高階主管們到場領獎，除了感謝金彝獎評審委員肯定之外，更將榮耀歸於公司團隊的同心努力以及集團的支持，未來將持續秉持誠信、當責、創新的精神，帶領公司再創佳績。

國泰投信總經理張雍川繼獲得金彝獎「傑出投信投顧人才獎」肯定後，本次再奪下「傑出企業領導人才獎」，他順應市場趨勢與投資人需求不斷帶領公司拓展產品線，包括開發ETF、設計適合全民的退休理財商品、成立國泰私募股權股份有限公司、推動私募股權基金等，為投資人提供完整投資解決方案，經營管理及產品服務深受投資人信賴，領導成就有目共睹，贏得產官學界專業人士一致推崇及肯定。

團體獎項中，國泰投信一共拿下「傑出資產管理獎」、「傑出風險管理獎」、「傑出ESG永續獎」及「傑出綠色金融獎」，公司總資產管理規模過去10年來皆穩居冠軍寶座，此外，公司風險管理整體組織架構結合前、中、後台而形成三道嚴謹防線機制，各項風險管理資訊可直接且明確傳達至高階管理階層，近年更將投資決策納入被投資公司有關公司治理、社會責任之投資理念。

張雍川表示，公司經營側重責任投資，提出ESG永續願景「落實責任投資，共創永續幸福」，透過倡議低碳投資、建立責任投資文化、推出責任商品、跨域合作倡議等四大策略作為行動方針，將責任投資理念引入國內，採用國際級ESG資料庫，將ESG標準逐步融入投資團隊日常投資決策流程中，並以不同產品線開發綠色金融商品。

2020年中，公司推出台灣首檔結合「ESG+高股息」概念的國泰永續高股息ETF(00878)(本基金之配息來源可能為收益平準金)，根據MSCI ESG資料庫，在減碳成效上，00878的投資組合相較其他傳統高股息指數，碳密度數字下降18.8%，顯示00878的投資人在享有股息收益的同時，確實也能幫助環境減碳。此外，公司持續不斷與被投資公司議合及對話，是台灣唯一加入國際級Climate Action 100+倡議峰會的本土投信業者，迄今持續盡最大可能發揮ESG影響力。

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