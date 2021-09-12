公股銀房貸主力 今年重點都是一段式

房貸利率太低，公股銀行去年積極評估將現有的房貸主力從一段式調整到二段式，甚至也有公股銀行轉至二段式，但在房貸競爭過於激烈，且利率已到低點，不易再降，公股行庫今年房貸主力全數清一色為一段式。

公股銀行主管分析，近幾年來的房貸主力都是以一段式為主，之前曾有多家銀行評估將房貸主力改為二段式或三段式房貸，對銀行來說，等於為房貸利率設立一個下限，重點是房貸市場利率已來到歷史最低點，房貸借款期間長，為合理反應銀行成本，運用多段式利率報價，可降低低利率對房貸業務的衝擊。

第一銀行去年的房貸主力就曾調整為二段式，造成成長動能變小，今年因評估利率不會再低，已經部分開放一段式房貸，目前房貸量穩定成長，其中以自住的佔比較高。

一銀主管說，現在房貸市場利率報價大部份提供一段式，且借款人對一段式報價接受度較高，因此目前提供一段式及二段式報價供客戶選擇，另有「前低後高」彈性攤還方式，協助客戶彈性運用資金。

合作金庫銀行分析，目前房貸市場競爭激烈，利率報價多以一段式為主，雖然央行去年降息一碼，導致房貸利率來到歷史新低，考量房貸業務拓展競爭力，目前仍以一段式為主，另為因應部分客戶需求，也有提供二段式房貸利率，供客戶選擇使用。

華南銀行分析，到銀行申貸房屋貸款的民眾，資金用途多為購置不動產，貸款年限落於20～30年，若利率以一段式、二段式、三段式等辦理計價，民眾常會分不清楚利率調整時間點，因此自辦貸款目前提供民眾申貸一段式利率商品為主。

其中，如傾向一段式、二段式、三段式利率者，亦可選擇青年安心成家購屋優惠貸款，目前相關貸款選擇階段式還款比重約為26％。

國銀主管指出，多段式房貸利率為前低後高，若可選擇多段式且不綁約(無提前清償違約金)方案，對於預估短期間可償還貸款的客戶最為有利。

但是大多數客戶仍以自住為主，借款期間動輒20～40年，多段式房貸對客戶不一定划算，仍依客戶期望的借款期間等財務規劃而定。

公股銀行房貸商品

主力商品 一段式房貸 重點商品 二段式、三段式房貸，以青年安心成家購屋優惠貸款為主 其他商品 部分銀行推出「前低後高」彈性攤還方式

資料來源：各銀行 製表：孫彬訓