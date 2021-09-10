五倍變十倍 振興券加碼戰開打

「振興五倍券」即將在9月22日開放綁訂，國銀信用卡、數位綁定大戰搶先開打！五大國銀包括：台新、兆豐、一銀、中信銀、星展銀都不惜血本，讓振興「五倍券」加碼為「10倍券」，而永豐銀、元大銀、華銀的五倍券加碼方案也已出爐。

此次振興五倍券綁卡戰相當激烈。台新銀在8月27日搶先宣布「五倍變七倍」方案，但兆豐銀、一銀後來居上打出「五倍變十倍」也引發各銀行跟進，而各銀行為了搶新戶，對新戶也有特別加碼。

兆豐銀指出，振興券綁定兆豐信用卡，累積消費達5千以上就送300元臺灣吧黑啤證件套，而綁定兆豐台灣Pay或兆豐信用卡，還能抽獎，獎項包括5千元、行李箱等，至於新戶辦卡刷滿3千還送行李箱，總計最高回饋到9,280元。

一銀指出，綁定一銀信用卡累計刷滿5千元就贈300元刷卡金、綁定「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」、「宜蘭認同卡」加碼200元刷卡金，消費達3千元有機會抽中5千元刷卡金，消費最高再贈1,850元刷卡金，舊戶最高可拿到7350元，新戶則是最高加碼1300元，所以最高可回饋到8,650元。

中信銀也有綁定就抽5,000元刷卡金（1,000名），而LINE Pay卡最高回饋LINE POINTS 15％、英雄聯盟卡於五大通路及指定電商最高10％現金回饋。年底前新戶申辦LINE Pay卡，消費滿額可獲得LINE POINTS 500點，JCB卡再加贈100元刷卡金，共計價值600元消費回饋；新戶申辦英雄聯盟卡，消費滿額可獲得500元刷卡金。以LINE Pay JCB新戶數位綁定「振興五倍券」，即有機會獲得合計最高6,350元的刷卡回饋。

台新銀則指出，舊戶除了早鳥200元、綁定四位親友送1,000元、舊戶200、刷3萬回饋2％、最高回饋3,000元，而新戶還多贈800元，累計最高回饋到5千元。

星展銀則是綁定就送500元、消費滿額再送1,000元、指定通路最高回饋1,500元，新戶還多送2,000元，最高回饋到5000元。

元大銀行指出，元大銀數存綁定台灣Pay振興券可參加iPhone 13抽獎。新申辦數位存款帳戶給200元、綁台灣Pay金融帳戶、家戶綁定5位有4千元，最高回饋4,200元。

永豐銀是卡友於專屬網頁綁定並登錄完成，12月31日前於指定特店消費滿額，最高可獲500元購物金。除了舊戶優惠還有指定卡別綁定6大行動支付，限時首刷3筆再加碼500元購物金，特店消費還有回饋，最高回饋到1,400元。

華銀指出，早鳥綁定優惠為10月6日（含）前至華南銀行官網綁定信用卡（不含企業商務卡）或簽帳金融卡為「數位振興五倍支付工具」每筆符合振興五倍券之消費可享10％刷卡金回饋，回饋上限500元。新戶可享刷卡金300元及首刷禮回饋。