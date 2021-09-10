富邦金、國泰金 前八月海賺

兩大龍頭金控「向錢衝」，富邦金控10日公告8月稅後獲利161.65億元，累計前八月稅前獲利已破1,400億元，稅後累積獲利則達1,223.5億元，每股稅後獲利11.69元，繼續拿下單月獲利、累計獲利及每股獲利的三冠王，獲利金額並創金控史上新高記錄。

同時，富邦金已從去年12月開始，連續九個月單月獲利都在百億元以上，亦創金控新紀錄。

國泰金控8月單月稅後獲利則為108.8億元，累計前八月稅前獲利亦逼近1,300億元，稅後累積獲利則達1,140.9億元，每股稅後獲利8.35元，也都創國泰金成立20年來的新高紀錄，單月、累積及每股獲利金額都暫居金控亞軍。

兩大金控前八月獲利成長幅度「不約而同」都是91％，是除了華南金控外，獲利成長幅度最大的兩家金控，兩大龍頭獲利速度停不下來，帶動15家上市櫃金控前八月累計稅後獲利亦突破4,500億元，達4,576億元，比去年同期成長64.5％，創同期及全年獲利新高。

同時，因為資本市場前所未見、持續最長的多頭行情，讓金控不僅獲利創新高，淨值亦因壽險子公司持有的股票價值上揚，亦不斷增高，富邦金控8月底合併淨值達8,620億元，每股淨值為76.97元，亦創富邦金史上新高，10日富邦金收盤價77.6元，終於趕上其每股淨值。

至於國泰金8月底合併淨值則達9,142億元，每股淨值61.6元，10日國泰金收盤價59.2元，亦逼近其每股淨值。

今年因為股市持續多頭，金控旗下壽險公司前八月獲利多已創下史上同期及全年新高，主要都是因為實現股債獲利亦創歷史新高，如國泰金子公司國泰人壽，前八月稅後獲利已達944.9億元，快突破千億元的獲利規模，富邦金子公司富邦人壽前八月稅後亦賺899.3億元，9月亦要朝千億元大關邁進。

加碼台股 富邦人壽押對寶

愛台灣有回報。富邦金前八月稅後獲利1,223.5億元、且已連續九個月單月稅後獲利都在百億元以上，都創金控新紀錄，富邦金獲利領先的主要原因，即富邦人壽從2020年第二季開始，一路加碼台股，到今年6月底部位已逾6,300億元，是壽險公司第一高，且國內股票類未實現利益超過1,600億元。

再加上富邦人壽資金成本在前四大壽險公司中是最低，6月底損益兩平點僅2.48％，代表富壽相對其他大型壽險公司容易獲利；第三關鍵點就是富壽傳統避險比重較高，在台幣升值時，富壽匯兌壓力也相較另二家5兆元以上壽險公司輕。

壽險業者分析，就是「時勢造英雄」，只要台股持續多頭、新台幣獨強、債券殖利率又反彈的情況下，大型壽險公司因為資金成本重、匯兌壓力大、可實現利得相對較少，就很難與富邦人壽匹敵。

富邦人壽即便今年第一季全球疫情再起時，亦沒有大量實現台股，反而先賣債券，所以台股在衝破1萬7千點時，富壽亦有壽險業最多的股票未實現獲利，到8月底，富壽淨值下未實現獲利還逾1,700億元，依舊是壽險中「身價」最高。

六大壽險 稅前獲利新高

2021年六大壽險都在創紀錄。國泰人壽與富邦人壽前八月稅前獲利都已破千億元，創壽險史上稅前獲利新高，若加上南山、新光、中國及台灣人壽，六家公司前八月稅前獲利突破3千億元，達3,191億元，亦是創新高。

若以六大壽險獲利占率推估，整體壽險業到8月底稅前獲利已破3,300億元，已超越壽險史上任何一年的全年獲利數字，是銀行、保險及證券三業中，今年最賺錢的行業，9月現金股利仍會持續進帳，加上股市價位仍高，亦有大量可實現獲利，估計9月稅前獲利至少會突破3,500億元。

8月台股及美股都是上漲，股市增值利益抵銷殖利率反彈的債券跌價，再加上現金股利進帳，六大壽險公司8月就收到逾200億元的現金股利，又實現近250億元的股債資本利得，合計六大壽險公司8月單月稅後獲利近322億元，從6月開始，已連續三個月獲利都在300億元以上。

累計前八月六大壽險公司稅後獲利已逾2,932億元，比去年同期成長逾85％，目前六家公司光淨值下未實現資本利得就逾5,300億元，9月可能還有約百億元現金股利可進帳，估計9月六大壽險稅後獲利就能突破3千億元大關。

前八月國壽累積稅前獲利已逾1,047億元，1到8月稅後獲利則達944.9億元，若以國壽股本來看，每股稅後獲利（EPS）已達16.05元，即前八個月國壽已賺一個半股本，目前居壽險業獲利第一名，國壽8月底淨值下未實現利益約1,500億元，9月將挑戰稅後獲利破千億元。

第二名是富邦人壽，前八月稅前獲利達1,020.7億元，稅後則達899.3億元，EPS則達8.11元，而富壽8月底淨值項下未實現獲利還有逾1,700億元，同樣有機會9月就挑戰稅後獲利破千億元。

南山人壽前八月稅後獲利504.21億元，是南山人壽成立58年以來的同期及全年獲利新高，且南山人壽帳上亦有逾千億元未實現獲利，與前二大壽險實力相當。

中壽前八月稅後獲利240.36億元，排名第四，且其8月單月稅後獲利破40億元。