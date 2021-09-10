史上空前 六大壽險前8月稅前賺破3千億

2021年六大壽險都在創紀錄。國泰人壽與富邦人壽前8月稅前獲利都已破千億元，創壽險史上稅前獲利新高，若加上南山、新光、中國及台灣人壽，六家公司前8月稅前獲利突破3千億元，達3,191億元，亦是創新高。

若以六大壽險獲利占率推估，整體壽險業到8 月底稅前獲利已破3,300億元，已超越壽險史上任何一年的全年獲利數字，是銀行、保險及證券三業中，今年最賺錢的行業，9月現金股利仍會持續進帳，加上股市價位仍高，亦有大量可實現獲利，估計9月稅前獲利至少會突破3,500億元。

8月台股及美股比起7月都是上漲，股市增值利益抵銷殖利率反彈的債券跌價，再加上現金股利進帳，六大壽險公司8月就收到逾200億元的現金股利，又實現近250億元的股債資本利得，合計六大壽險公司8月單月稅後獲利近322億元，從6月開始，已連續三個月獲利都在300億元以上。

累計前8月六大壽險公司稅後獲利已逾2,932億元，比去年同期成長逾85％，目前六家公司光淨值下未實現資本利得就逾5,300億元，9月可能還有約百億元現金股利可進帳，估計9月六大壽險稅後獲利就能突破3千億元大關。

前8月國壽累積稅前獲利已逾1,047億元，1到8月稅後獲利則達944.9億元，若以國壽股本來看，每股稅後獲利（EPS）已達16.05元，即前八個月國壽已賺一個半股本，目前居壽險業獲利第一名，國壽8月底淨值下未實現利益約1,500億元，9月將挑戰稅後獲利破千億元。

第二名是富邦人壽，前8月稅前獲利達1,020.7億元，稅後則達899.3億元，EPS則達8.11元，而富壽8月底淨值項下未實現獲利還有逾1,700億元，同樣有機會9月就挑戰稅後獲利破千億元。

南山人壽前8月稅後獲利504.21億元，是南山人壽成立58年以來的同期及全年獲利新高，且南山人壽帳上亦有逾千億元未實現獲利，與前二大壽險實力相當。

中壽前8月稅後獲利240.36億元，排名第四，且其8月單月稅後獲利破40億元，亦創其單月獲利新高。

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