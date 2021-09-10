富邦金押對一件事 創金控最強獲利

富邦金控前8月稅後獲利1,223.5億元、每股稅後獲利11.69元，已創金控獲利新高，同時富邦金已連續九個月單月稅後獲利都在百億元以上，亦創金控新紀錄，主要原因就是富邦人壽從2020年第二季開始，一路加碼台股，到今年6月底部位已逾6,300億元，是壽險公司第一高，且國內股票類未實現利益超過1,600億元。

再加上富邦人壽資金成本在前四大壽險公司中是最低，6月底損益兩平點僅2.48％，代表富壽相對其他大型壽險公司容易獲利；第三個關鍵點就是富壽傳統避險比重較高，在新台幣升值時，富壽的匯兌壓力也相較另二家5兆元以上壽險公司輕。

壽險業者分析，就是「時勢造英雄」，只要台股持續多頭、新台幣獨強、債券殖利率又反彈的情況下，大型壽險公司因為資金成本重、匯兌壓力大、可實現利得相對較少，就很難與富邦人壽匹敵。

富邦人壽在2008年金融海嘯後就曾逆勢操作一次，大幅加碼台股，奠定後續連續多年富邦金的獲利王地位，2020年全球爆發新冠肺炎疫情，資本市場同步下跌時，幾家壽險公司亦都有逢低進場布局，只是敢押的幅度及時間長短各家不一。

富邦人壽從2020年3月底台股僅占其資金的8％，一路到今年6月底，已拉高到13.7％，是大型壽險公司中比重最高，最敢壓的公司，但其中亦有極大部位是股票未實現獲利。

富邦人壽即便今年第一季全球疫情再起時，亦沒有大量實現台股，反而先賣債券，所以台股在衝破1萬7千點時，富壽亦有壽險業最多的股票未實現獲利，到8月底，富壽淨值下未實現獲利還逾1,700億元，依舊是壽險公司中「身價」最高者。

再加上富邦產險、富邦證券原本就在同產業中是領先群，獲利挹助功能亦不小，因此今年8月富邦金控可拿下金控單月稅後獲利金額、累計稅後獲利金額及每股稅後獲利金額的三冠王，並且從去年12月開始，已連續9個月單月獲利都在百億元以上，甚至有200億元以上水準。

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