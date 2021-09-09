振興券大戰開打 四國銀把五倍券變十倍

振興券大戰開打！繼台新銀、兆豐銀、一銀之後，中信銀也加入戰局讓振興「5倍券」升級為「振興10倍券」，據了解，永豐銀也將祭出五倍券加碼方案。

此波振興五倍券大戰由台新銀率先揭開序幕！台新銀繼8月27日搶先預告五倍券加碼活動，讓民眾「五倍變七倍」9日再加碼綁定優惠，五倍券直接升級「十倍券」。台新銀指出，民眾綁定台新銀信用卡領取數位券，包含去年曾綁定台新信用卡領取三倍券、今年首次綁定台新信用卡領取五倍券，或首次申辦台新信用卡的客戶均享加碼回饋。

兆豐銀行9日也在下午六點宣布將讓振興5倍券升級成「振興10倍券」，民眾只要持兆豐任一信用卡綁定數位振興券，除可獲得政府提供的5,000元，還能抽全額返現超值好禮，最大獎為5,000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券，綁定完成還能直接獲贈市價300元的臺灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價3,980元的「臺灣吧20吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎5千元全額返現振興金，總價值將高達14,280元。

而7月剛拿下刷卡王寶座的中信銀在9日晚間也透露，「振興五倍券」中信卡友將加碼變10倍券，數位綁定中信卡即有可抽獎、有機會獲得加碼5,000元刷卡金，新戶消費還可再回饋600元，於指定通路刷卡最高享15％回饋，合計可獲得最高6,350元刷卡回饋。

據了解，永豐銀行也將推出5倍券加碼方案，卡友綁定且成功登錄，卡友刷滿額可享500元刷卡金回饋，新卡友消費符合資格額外再享500刷卡金，加上卡片原有回饋，也將5倍券放大到6倍以上。

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