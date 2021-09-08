國泰世華 最佳財管銀行奪冠

繼奪得Forbes「2021全球最佳銀行」，國泰世華銀行8日再獲今周刊評鑑蟬聯「最佳財富管理銀行第一名」，同時抱回六大獎。國泰世華銀指出，一次獲六項獎肯定，顯示國泰世華銀行近年來積極推動高資產客戶服務精品化，並導入金控資源打造全數位一站式理財體驗，獲得專家團隊及理財客戶一致高度肯定，成為本屆最大贏家。

國泰世華銀此次共拿下「最佳數位體驗獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」及「最佳客戶滿意獎」。

國泰世華銀行總經理李偉正自行政院副院長沈榮津手中接過獎座時表示，國泰世華銀行近年來積極結合人壽、投信及證券等專家團隊，無論是為高資產客戶量身打造的客製化產品，或是零接觸的數位理財工具，以金控集團資源全力建構一站購足的服務，持續推動財管服務，將疫情的影響降到最低，與客戶共同收穫豐碩的果實。

國泰世華銀行以金融科技賦能財富管理，透過大數據演算法為客戶降低風險、優化投資效能。截至2021年7月，國泰智能投資已寫下客戶投資總資產較去年同期成長近150％的佳績。

同時首創在網銀App中即可完成台股及複委託開戶，即時掌握基金、智能投資、股票等投資商品的現值和報酬率，打造一站式零接觸理財體驗，開創智能、高效、便捷的財富管理價值鏈。

國泰世華銀行在企業社會責任及數位轉型的雙軌策略下，將原本僅提供VIP理財客戶的投資研究報告，另編製為理財新手也能輕鬆理解的影音內容，並經由Youtube、Podcast等管道與大眾共享，開創「利他共好」的財管新價值。

疫情期間，國泰世華銀無論線上投保、基金投資或線上存匯等零接觸理財服務，業務規模依然穩健成長，足以顯示客戶對於國泰世華銀行數位金融服務的信賴。

國泰世華銀行副總經理張經理指出，數位時代和疫情考驗讓客戶更習慣在線上接受理財資訊，透過數位平台讓越多人擁有正確的投資觀念，就像疫苗的施打率愈高，群體免疫效果就愈大，資產增長只是財富管理的其中一環，風險管理更考驗團隊的專業，未來將持續秉持利他共好的精神，落實企業社會責任，與客戶一同實現長期價值。