今周刊評鑑》中信銀11度摘最佳財管銀行獎

中信銀行提供全方位財富管理服務再獲肯定。今周刊「第15屆財富管理銀行暨證券評鑑」8日揭曉，中國信託銀行第11度榮獲「最佳財富管理銀行」大獎，並獲「最佳商品獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳財富增值獎」及「最佳數位體驗獎」等六項大獎。

中信銀行善盡企業社會責任，以「服務全客群、智能全服務、便利全通路、場景全覆蓋」全方位服務，贏得評審委員肯定及廣大客戶認同。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，2020年中信銀行成為首批獲准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，不僅提供高資產客戶專屬商品，加速拓展多元商品與交易便利，中信銀行亦考量市場變化與固定收益產品完整性，優先增加債信持續改善的高收益債、無信評債。

2021年8月底更領先同業，推出兩檔境內外幣結構型金融債券，並進一步為客戶量身客製結構型商品及理財趨勢報告，提供穩健專業的投資策略。

財管客戶方面，中信銀行推動「全方位家庭理財健診」服務，依照人生各階段為個人、家庭、家族有系統地盤點現有資產，進行客製化分析，建議客戶如何專款專用。

為提供更好的服務，中信銀行鼓勵同仁積極取得理財規劃相關證照，根據臺灣理財顧問認證協會及中華民國退休基金協會的統計，中信銀行已有281位同仁取得CFPR國際認證高級理財顧問認證、335位同仁取得RFA退休理財規劃顧問認證，持有二大專業證照顧問人數皆為銀行業第一。

另為響應政府信託2.0「全方位信託」推動計畫，已有81位同仁派訓高齡金融規劃師，期待客戶皆可享受客製化的專業理財規劃服務。

為落實企業永續金融願景，中信銀行財富管理業務已將ESG各項評估標準納入投資產品篩選機制，引進多項ESG概念基金，發行信用、產業與趨勢主題報告，並設置ESG基金專區，配合世界資源節日推出多元產品與優惠方案，回應利害關係人的期待，邁向永續經營發展的目標。