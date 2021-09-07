國銀對陸台商授信 拉三防線

政策變數風險太大、塞港及疫情下供需失衡，擔保品、財務、存貨標準都趨嚴

銀行對大陸相關授信風險警覺性提高，先前是陸企，現在連同台商企業集團，銀行都已開始拉警報。銀行主管分析，大陸政策變數風險太大，加上疫情衝擊使供需失衡惡化，不要說陸企，連同母公司在台灣的大陸台商，銀行現在也更提高警覺，並採取三大指標作為防線。

所謂設防三大指標，一是比起大陸擔保品，銀行更希望收到的是台灣母公司的擔保品；二是母公司的財務狀況，尤其是資金流向及往來；三是對其存貨的觀察，最主要是擔心因為在全球發酵的「塞港」問題，恐導致大陸台商存貨積壓供過於求，不利其現金流。

金融圈人士指出，台灣金融業對於大陸的相關曝險主要有三大塊，除了基金投資是由投信業者發行基金商品，讓散戶投資者投資，另兩大塊就是金融業者對大陸中概股的股債相關投資，以及對大陸企業或當地外資企業或台商企業集團的授信曝險。

其中授信更是企業一旦倒帳，就會衝擊銀行獲利，因此在大陸產業政策多變之際，銀行的防火牆也愈架愈高。

行庫主管指出，先前已有多次教訓，原本看似十足擔保的擔保品，結果在各項政策設定條件、員工保險費、補償金等七折八扣下，最後賣完擔保品，竟只能拿回不到四成的價值。

行庫主管也表示，現在許多台商企業集團生產基地全部都在大陸，在台灣僅留下母公司負責和銀行聯繫交涉，未來銀行會儘可能要求母公司直接提供台灣的擔保品，或是由負責人出面作連保人。

至於存貨的觀察，行庫主管也認為非常有必要，因為很怕現在全球各地塞港問題太嚴重，導致大陸生產基地的備料根本來不及生產，半年之後就「過時」了 ，還得因此打銷三分之一甚至一半；另外大陸政策多變，若政策開始「不鼓勵」某些產業，此時廠商的存貨更形同「廢料」，還會進而衝擊現金流，銀行必須早作防範。

投信新募中概股大陸基金 銀行不敢捧場

大陸近期對互聯網等產業採取的新監管措施如「萬箭齊發」，金融圈人士透露，國內投信發行募集新的「中概股」大陸基金，在具代表性的中概股都因此重創之下，銀行的財管部門根本不敢捧場。

金融圈人士私下坦言，有些銀行不敢上架，有些則即使上架，也不敢向分行下達銷售目標指令。

國銀主管指出，除了某些產業例如不動產業的指標龍頭企業，原本就財務危機頻傳，近月來大陸官方除了對多領域產業發出不同的新措施，先是互聯網、網通業，後來是補教業、菸酒業、此外還有比特幣的打壓、對於赴美上市的中概股設下重重新限制。

此外，基於「共同富裕」政策，大陸知名的具代表性龍頭企業集團及億萬富豪，雖不分公司或個人集體「慷慨解囊」，但在財管客戶看來，共同的感受都是中概股的風險愈來愈大，不是財務危機就是政治風險，連自家財管部門的理專現在都深有所感，不敢向客戶推銷大陸基金，免得挨罵。

除了對已上架的大陸基金不推銷，對於正要IPO的基金，銀行通路則普遍有兩種作法，一是不上架，另一則是雖然上架，但不會訂定銷售目標。後者之所以上架，通常有兩種原因，一種是由於本身為保管銀行，依照商業往來慣例非得上架不可，另一種則是擔心不上架，會失去作為未來其他基金的IPO爭取作為保管銀行的機會。

銀行業者私下指出，現在對大陸基金的銷售，已不敢依照銷售其他基金的方式來訂定銷售的目標，即使是最近新募的大陸基金，雖然標榜可以逢低買進，但是危險之處，在於不斷有政策新消息出來衝擊股價，現在已不曉得真正的價格低點到底何在，即使基金業者打「危機入市」牌、「政策利多」牌都沒用。

尤其是公股銀行，更怕屆時投資人賠錢，引發後續爭議的風險相較於其他的基金更高，因此不訂銷售業績目標，讓自家旗下理專能「放心」不推銷大陸基金。