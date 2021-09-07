銀行局:若三級警戒 網銀、ATM手續費減免

國內新冠肺炎疫情再度增溫緊張！長榮機師Delta變種病毒案之後，又出現陽性率偏高的新北幼兒園群聚事件，指揮中心鬆口若新北疫情未控制住，不排除全國升回三級警戒。銀行局副局長童政彰7日指出，目前是「強化二級」警戒，所以會維持現有狀態，「網銀、ATM手續費減免是在進入三級警戒才會啟動。」

今年疫情大爆發後，全台在5月下旬進入三級警戒，銀行局也祭出暫行措施，自5月20日啟動「網銀、行動銀行轉帳手續費全免，實體ATM轉帳手續費減2元」的暫行措施，鼓勵民眾多運用網路轉帳、避免實體接觸。不過，7月27日起疫情警戒調降至第二級，相關跨行轉帳手續費優惠不再適用，自8月3日凌晨零時起恢復原收費。

童政彰指出，目前雖然是強化二級，但還是「二級」警戒，所以會維持現有狀態，未來看疫情發展再配合調整。

童政彰表示，指揮中心日前宣導大家要過防疫新生活，即使從三級降到二級，但大家還是要戴口罩、勤洗手，國銀也也持續維護營運方針、注意員工健康安全管理、各項線上彈性處理措施也還是維持運作，金管會將持續密切疫情發展，滾動式檢討，各項手續費的減免只要在三級期間就會啟動、二級期間就恢復正常。