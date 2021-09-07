花旗消金花落誰家？星展、渣打出價最積極

花旗（台灣）銀行的消金業務究竟花落誰家？據金融高層人士透露，星展銀行及渣打銀行的確展現要擴大在台灣市場規模的企圖心，也可能出價較高，本國銀行則是擔心「被超越」，因此也可能進行「防禦性出價」。

花旗（台灣）銀行這次要出售270多萬張信用卡客戶、1,400億元房貸業務、近500億元的小額信貸、及財富管理50多萬名客戶的委管資產（AUM）近2,000億元，銀行業者透露，花旗銀從信用卡客戶出發，拓展出的房貸及小額信貸資產品質都不錯，且小額信貸收益率在7～9％，算是極佳的投報率。

同時，花旗銀財管每年手續費收入在50～60億元，許多客戶都是各銀行財管VIP中的VIP，台灣亦算是花旗這波出售13個地區消金業務中，相對獲利較高的據點，因此花旗銀想開價新台幣600億元以上，對銀行業者來說「頗貴的」。

國內消金前五大銀行，中信銀、國泰世華銀、玉山銀、台新銀及台北富邦銀，都已表示不缺分行，所以對買花旗銀45處據點的意願不高；在資產成長方面，除了北富銀在併日盛銀後，若再併花旗銀的消金資產，可能會跳大級超越國泰世華銀、成第二大消金銀行，其餘銀行買下3,000多億元資產後，排名變動也不大。

其次，花旗銀的財管客戶多少都有跟前五大消金銀行往來，只是往來資產多寡，銀行也擔心花大錢買客戶名單後，客戶還是想跟外銀往來，那就「白花錢」，不如自己成長，獲取客戶的信賴。

第三則是花旗銀因為有全球區域平台，可供其客戶到任何一個國家都能運用的金融服務，客戶也因此與花旗銀有企金及消金的往來，銀行若只買了消金業務，卻沒有花旗銀的跨國平台，客戶也未必會繼續留下來。

所以市場看好外銀可能出高價買花旗銀在台消金業務，一舉承接這些高資產客戶全球金融業務，且外銀買下花旗銀在台消金業務，金管會理論上也同意就地給予分行據點，類似先前澳盛銀出售消金業務給星展銀，不用買分行執照；至於國銀出價則可能有較多局限，應是考量防禦或不讓對手超越式的出價。