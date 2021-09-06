公股銀聯貸 鎖定四大產業

公股銀行聯貸案除了持續深耕既有往來優質企業外，也積極配合政府政策，積極鎖定四大產業，包含台商回台投資、再生能源、公共工程及都更危老等政策推動所衍生聯貸商機。

公股銀行主管指出，下半年仍有疫情因素干擾，但全球景氣穩健復甦，台灣的經濟成長穩定，因此會鎖定具有利基的聯貸案，鎖定收益跟風險平衡的優質客戶，當中會鎖定重點產業。

華南銀行統計，上半年的案件除償還既有借款、充實營運周轉金，還包括再生能源設備建置、不動產開發及資本支出等用途，下半年景氣平穩，預估聯貸量會較去年成長。其中，下半年主要資金需求產業仍是在再生能源（太陽能／離案風電）、不動產、租賃、公共工程等行業。

合作金庫銀行指出，聯貸案下半年將以離岸風電、資本性支出、營運周轉金為主軸，另有都更危老、不動產開發、借新還舊案等。另外，將加強拓展具政策利多的產業，如「六大核心戰略產業」及「5+2產業」等，包括5G、防疫生醫、綠色能源、國防戰略等相關產業以及都更及危老等政策推動的相關產業客戶。

第一銀行主管指出，下半年主要資金需求產業包括傳統產業、電子產業及離岸風電產業等。其中，一銀因承作專案融資經驗較少，在離岸風電融資策略，目前將選定有經驗統籌主辦銀行合作，先以參貸或共同主辦角色參與評估離岸風電融資，不擔任統籌或管理銀行。

一銀強調，所有優質中小或大型客戶的聯貸案都是一銀爭取的目標，並鎖定所屬集團的評等，且個別客戶的TCRI信評較優質的聯貸案為全力爭取的目標，涵蓋各種產業別，目前一銀也積極配合政府政策，加強推展「綠色產業」及「5+2新創產業」等重點產業。