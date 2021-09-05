好好基金平台 拚400億規模

金融科技公司「好好投資」歷經18個月的沙盒實驗後改制「好好證券」，日前啟動好好基金平台，好好證券董事長楊少銘指出，好好基金平台目前已與10家基金公司、14家銀行簽約，未來客戶可一次開立銀行、基金帳戶，預計第四季有近200檔基金上架，「基金規模達400億元時可損益兩平」。

楊少銘指出，好好證券目前資本額1.4億元，未來獲利來源有三大，包括贖回手續費（0.3％）、基金交換手續費（千分之1.425）、基金公司管理費分潤，初步估算，如果平台基金資產管理規模達400億元，可達損益兩平，預計三年達到。

楊少銘強調，過去基金公司為因應頻繁的申贖，造成基金規模變動大、不易有好績效，交易頻繁也會拉高成本，但若是透過基金交換，規模將不會變動、基金管理資產可更穩定，投資人可以在賣出時選擇基金交換而不是贖回。

好好投資在沙盒實驗時有8,000人申請，但最後只選擇讓900人加入，因為希望能解決市場痛點、只找適合的人參與創新實驗。「好好基金平台」除了注重線上體驗，也確保客戶款券資產安全，具經手交割款交付銀行信託保管、基金受益憑證委由集中保管結算所保管，及取得國際ISO 27001資訊安全認證「三重保障」。

目前市場已有基富通、鉅亨和中租三大基金平台，楊少銘表示，好好基金平台的不同處，在不但有傳統基金「申購、贖回」的初級市場制度，還提供次級市場交易平台，讓投資人得以直接「基金交換」，投資人可選擇是要「申贖」或「交換」基金。

好好基金平台的申購收費採用「先買後付」模式，申購零手續費，贖回金額0.3％收取手續費，假設贖回當下，該基金總報酬率為負數則減免收費，也就是客戶如果在賣出基金後沒賺錢，平台就不收費。

該平台申購門檻2,000元起，只要是1992年之後出生的投資人，以及手中基金市值在100萬元以下，基金申購手續費都能減免，100萬以上會有申購0.3％手續費，但若賠錢也不收費。楊少銘分析，以100萬元為分界，主要是研究過台灣每位基金投資人每年平均申購金額平均是60～80萬元。