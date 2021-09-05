台新金 四度獲亞洲最佳企業雇主獎

「2021亞洲最佳企業雇主獎」6日公布得獎名單，台新金控連續四年獲殊榮，在員工投入度問卷Total Engagement Assessment Model（TEAM）三個面向問卷中取得優於產業高分，也代表員工對組織的高度認同。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，該公司持續優化對員工全方位照顧，以創新方式照顧各世代員工，包括順暢溝通管道、多元福利措施、豐富學習資源，因此持續得到外界的肯定。

2021年亞洲最佳企業雇主獎是由國際人力資源知名雜誌HR ASIA Magazine召集相關領域專家及學者進行遴選，該調查涵蓋13個國家／地區，台灣共有292間企業參賽，台新金控以員工投入度部分優於產業高分獲獎。主辦單位認為台新持續在人力資源領域全方位投入及努力，績效卓著應予肯定。

張南星指出，台新金控長期以來用心聆聽員工聲音，透過意見蒐集管道，讓員工表達想法及建議，致力強化員工與公司間的連結。尤其疫情以來這段期間，對員工工作環境及心態影響甚鉅，如提何升對公司的認同，願意持續付出更多心力，為最關鍵的議題。在採行多項以員工健康安全為優先考量，並兼顧營運的防疫應變措施，除消弭員工的不安全感，更強化在公司長期發展的意願。

台新金控第四度獲獎，張南星強調，這也是給台新的最佳鼓勵，未來將更深入掌握員工需求，並針對外部環境靈活調整，以敏捷創新的方式，滿足各世代員工需求，給予員工所期待的工作體驗，持續成為最佳的雇主品牌。

外在環境變化快速，公司必須比員工更超前規劃其需求的滿足。張南星提到，鑑於員工對工作生活平衡日益重視，開放彈性工時制度，員工可選擇出勤時間，避開交通尖峰，在疫情期間降低群聚機會，以利兼顧家庭生活平衡。尤其提供優於法令規範的60天產假及六天陪產假，員工生產期間沒有後顧之憂，有更多時間陪伴及照顧家人，同時提供豐富及新穎的知識教育學習環境，讓員工能夠與時俱進。