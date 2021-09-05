兩會攜手 催生台灣金融國際學院

金融圈人士透露，為實踐總統蔡英文打造台灣為「亞洲高階資產管理中心」和「亞洲資金調度中心」的期許，金管會將領軍國內金融業者，與國發會合作，共同成立「台灣金融國際學院」，對台灣金融業育才，這也是繼「半導體學院」之後，再一依產學創新條例催生的產業人才培育學院。

據了解，「台灣金融國際學院」已由金融總會及金融研訓院負責執行，從6月下旬起陸續找國內金控、銀行、保險業者開過數場會議，根據金管會的規劃，擬找至少八家國內金融業者合作，每家持續八年，一年出資1,000萬元，加上國發基金助陣，以及由金融總會出面協調其他的金融業公會如銀行、保險、券商、投信等公會一起捐助，希望每年能募集2億元，維繫學院營運所需，並預定首場對外招生將訂在明年2月。

相關人士指出，包括15家公、民營金控及尚未具金控體的大型壽險公司，近兩個月都已經參與過相關會議，數家具指標意義的大型金融業者現在仍然在仔細評估，其中財政部轄下的五家公股金控，除了台灣金本身為國營金控，預算編列較困難，其他四家公股金控應該不會缺席。

至於民營金控，知情的金融圈人士指出，最主要在於各金融業者都已和知名大學院校產學合作多年，像是中信金還直接設有「中信金融管理學院」，因此對這個國內首家由官方主導設置的金融國際學院，多數金融業者希望內容不要和現有的產學合作模式重複，希望在細部課程設計上，能與現有的產學合作涵蓋的範圍有更多區隔。

金融業者透露，其中一場由金融總會、金融研訓院召集各大金控開會的會議中，曾由研訓院提出專案報告來分析該學院設置對於國內現有金融人才培育的互補性，主要認為現有的教育體系都以培養「新進金融產業人員」為主，至於金融研訓院、證基會、保發中心等金融週邊產業培訓機構，則僅能在收費標準下提供短期、法定課程訓練，但無法進行高強度、高品質訓練，也難以追上瞬息萬變的金融產業國際化趨勢，推動成立的台灣金融國際學院正好可補此不足。