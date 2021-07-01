4家壽險開槍 美元保單升息

7月1日壽險全新戰局開打，四家公司率先開槍。南山人壽、中國人壽、台灣人壽及遠雄人壽7月都調高美元保單宣告利率，幅度介於2～10個基本點（1基本點是0.01百分點），調整後為3～3.1％，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽及元大人壽美元保單則暫時按兵不動。

同時間，因為市場債券投報率下滑，新壽有調降新台幣利變保單宣告利率5～10點，最高利率由1.75％降為1.65％，最低也從1.45％降到1.35％，算是十大壽險公司新台幣宣告利率相對較低者；元大人壽則是推出新保單後，新台幣理財型最低宣告利率由2％降到1.8％，保障型最高宣告利率則由2.1％降到2.05％。

第六回合生命表在7月1日上路，即反應國人平均餘命延長，對長年期壽險、健康險等保費影響極大，下半年等於是全新戰局開打，九大壽險公司共停售140張利變壽險保單，再推出93張新保單，但同時也有上半年保單續賣132張，主要是這些保單有些早就提早適用第六回生命表的費率，有些則是用第六回提準備金繼續銷售。

整體來看，美元利變壽險依舊是主戰場，但國壽、富壽相對先採中性觀望，其美元利變壽險理財型最高宣告2.9％，國壽保障型最高宣告3.2％、富壽是3.1％，且國壽今年來一直以投資型保單為銷售重心，富壽亦是強化投資型部分，兩家公司在宣告利率上較不那麼積極。

南山人壽因為不能銷售投資型保單，今年都以美元利變保單為最大銷售主力，中壽的美元利變壽險亦是其強項，台壽則是利變壽險保費在六大壽險中占比相對較小，近月有意拉高競爭力，三大公司7月一開始就「開槍」，南山升息10點，用新保單方式直接宣告3％，將其美元理財型保單「佳美鑽」宣告利率由2.9％拉高到3％。

中壽亦將其美元利變理財型保單「鑫美好」，宣告利率拉高5點，由6月的2.95％，亦是拉升到3％，吸引力亦大幅提高。

台壽則是提高其躉繳美元利變「吉美寶」，由3.03％拉高到3.05％，幅度為2點；遠雄人壽上半年在利變壽險上表現亦不錯，7月將二張美元利變壽險宣告利率拉高5點，理財型最高宣告3.1％。