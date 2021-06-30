遠雄人壽 奪亞太傑出企業兩大獎

由亞洲企業商會舉辦的2021亞太傑出企業獎（APEA）6月30日舉行線上頒獎典禮，遠雄人壽在亞太地區15個國家、130個參賽企業中，獲頒「卓越企業管理」及「優異勵志品牌」兩項大獎，代表其經營實力與品牌信譽在2020年超越期望，獲國際肯定。

「亞太傑出企業獎」是亞洲企業商會（Enterprise Asia）從2007年起開始頒發，是亞洲極負盛名的地區性獎項之一，表彰各行業表現卓越的企業，尤其在瞬息萬變的商業環境中依然屹立不搖、持續成長，值得所有企業學習。該獎項評審團包括亞洲地區學術界、企業家、非營利組織及各行業專家等，透過提名與獨立審查二階段，評選出最優秀的亞洲標竿企業。

遠雄人壽訴求其在台深耕28年，始終如一，長期以來持續聚焦保障型商品，資產規模連年成長，已突破6,000億元。近年遠雄人壽努力尋找獨特自我價值，隨世代轉型，以「做自己的英雄」傳遞堅持認真不放棄的品牌態度，同時鼓勵大眾勇敢追夢。

遠壽多年來積極培育保險專業人才，透過各種增員方案引進新秀，擴大業務團隊；同時在保戶服務上，運用數位科技，推動行動投保、線上理賠等，創造高服務附加價值，並重視傾聽保戶聲音，建立多元完善的回饋管道與專責單位，提高客戶滿意度。

輔以逐夢齊飛的企業精神，與市場、消費者、合作夥伴、供應商、投資人緊密合作，積極正向品牌形象深獲各界認同，品牌知名度為業界前十大，連五年獲中華信評twA+評等，六度入列天下百大金融業。

遠壽強調，未來將秉持「滿足人們對美好生活的嚮往」使命，以人為本，協助國人建構生命保障，為每個家庭墊築安穩基石，全心全意從客戶需求出發，讓每張保單陪伴每一位保戶走過安穩無虞的人生旅途，期許將永續影響力擴及至客戶、大眾以及合作夥伴，成為永續經營的前行者。