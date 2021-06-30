富邦金 首發TCFD報告書

氣候緊急時代來臨，富邦金控面對風險採取嚴謹與踏實之管理，對於氣候風險議題，更是由上到下全面性積極支持與推動，自2019年導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架，成為TCFD支持者，今年更率業界之先，發布金融業第一本TCFD報告書，展現領航氣候金融發展的決心。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對日益嚴峻的氣候變遷風險，富邦深切自許成為永續經營與責任金融的領航者，發布第一本TCFD報告書正是展現的決心與承諾。

富邦金控在TCFD報告書中揭露公司董事會與高階管理層級之權責及治理架構，並闡明富邦金控對國際倡議的支持與成果、永續投融資與保險管理、各子公司ESG投資行動、與對氣候敏感性產業之准入及撤資標準；在實體與轉型風險方面，說明鑑別氣候變遷風險與採用情境分析及壓力測試分析評估結果；透過設定2025年低碳策略之目標，採取積極行動作為，「Run for Green 奔向綠色」，以朝向淨零碳排為終極目標。

同時，富邦金控也發布2020年度CSR報告書，首次導入專門為投資人設計的永續揭露框架—SASB（Sustainability Accounting Standards Board）指標，並通過會計師全面確信，為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書，再創業界標竿典範。

富邦金控2020年度CSR報告書也首度計算投融資創造的價值，2020年下游投融資活動共帶動產業鏈創造新台幣6兆元產值，亦同時帶來133萬個就業機會及6,775億元薪資收入，所產生的影響力占整體價值鏈影響達95％以上，為社會與利害關係人帶來更顯著的附加價值。

富邦金控強調，將持續以推動永續經營為企業重要使命，致力關注氣候變遷風險，持續實踐正向力量，為環境、為社會、為大眾成就更多可能。