玉山永續經營 再奪國際大獎

亞洲企業商會（Enterprise Asia）最新公布「2021亞太傑出企業獎」得獎名單，玉山金控首度參加即榮獲「卓越企業管理獎」（Corporate Excellence Award）及「優異勵志品牌獎」（Inspirational Brand Award），高度肯定玉山在企業經營及品牌影響力的表現。

此外，玉山銀行也蟬聯亞洲金融雜誌（FinanceAsia）「台灣最佳永續銀行」獎項，連續兩年獲獎為國內最佳紀錄，展現長期投入永續經營的成果。

亞太傑出企業獎設立的目標為提倡企業永續發展，並表揚經營管理成果傑出的企業，獎項範圍涵蓋亞太14個國家及市場，迄今已有超過2千家企業或個人參與。今年獎項以「重啟經濟藍圖、邁向永續復甦」為主軸，表彰優秀的企業能夠在瞬息萬變的商業環境中展現經營韌性，並且透過前瞻性的視野將挑戰化為商機。

獎項由獨立評審團審核，綜合評估企業文化、策略領導、人力資源、產品服務及品牌等五個管理面向，以及獲利能力、顧客經營及永續發展等三項成果。

針對「卓越企業管理獎」，評審認為玉山擁有清晰的企業願景及強健的組織文化，於人力資源、經營管理及商業創新的表現均相當出色。「優異勵志品牌獎」肯定玉山的品牌發展策略明確、質量並進，除了產品及服務領先市場，更持續發揮正面的社會影響力。

玉山在ESG領域的表現也深受國際專業機構肯定，近期亞洲金融雜誌（FinanceAsia）評選玉山為「台灣最佳永續銀行」，成為國內唯一連續兩年獲獎的銀行。

玉山銀行董事長黃男州表示，本次獲獎內容涵蓋企業經營、品牌管理及永續發展等，均是玉山長期努力投入的面向。玉山秉持專業經理人制度、深耕人才培育、鼓勵創新思維，期望打造健康有韌性的組織；同時也不斷提升金融專業、精進服務品質，致力成為顧客心目中優質金融的首選品牌。

他指出，未來玉山將聚焦亞洲布局、數位轉型及風險管理三大策略，以及ESG永續發展，創造更大的社會價值。