Q2聯貸排名 也掀航海潮

除航運股近來在股市領漲，連造船業都對銀行業的聯貸排名發揮「洗牌」效果。最新的REFINITIV聯貸統計出爐，前十大銀行出現顯著洗牌，倘若以出任管理銀行的案量統計來看，上半年前三大銀行分別是兆豐銀、台銀、合庫銀，其中合庫銀在承作台船90億元聯貸的加持下，從首季的第八名大幅躍進到第三名，成長最為顯著。

若以市占率觀察，可發現聯貸市占率今年上半年高度集中在上述的前三大銀行，兆豐、台銀、合庫擔任管理銀行聯貸案量市占率分別為26.1％、17.8％、11.4％，均站上10％以上，且三大銀行就已包辦過半的聯貸案量。

今年第一季的REFINITIV聯貸排名，最具影響性的為台塑集團越南河靜鋼廠25億美元超大型聯貸案，包括出任管理銀行的台新銀因此拿下首季第三名，星展銀也入列前十名；第二季則以造船聯貸案發揮重要影響力，除了合庫，兆豐銀亦有承作龍德造船26億元聯貸案。

另一個重要影響則來自美元聯貸案，其中在管理銀行奪冠的兆豐銀，受惠於美元為首的外幣聯貸案尤大，承作美元聯貸案對於去化其龐大的美元存款部位，更發揮「一舉兩得」的效果。

由台銀、兆豐、合庫共挑大樑的文曄科技聯貸案，也是走美元與新台幣雙幣混搭的路線；另外，入列前十大的中信銀、北富銀，也各有與外幣放款相關的重要聯貸加持，像是中信銀亦有承作新唐科技300億日圓的併購相關聯貸案。

以銀行出任共同主辦行的聯貸案量來看，則有別於前述管理銀行的排名統計，今年上半年前五名分別為台銀、合庫、兆豐、土銀、華銀，市占率分別為14.7％、14％、10.8％、10.4％、7.1％。

其中管理銀行第二大、共同主辦行第一大的台銀，第二季以友達400億元聯貸案、長榮航空200億元紓困案變更利率條件這兩案最具影響力。

金融業者指出，華航變更利率的200億元聯貸案預計第三季才會完成簽約，另外還有長榮航空新借93億元營運周轉金的新紓困聯貸案，也會在第三季入列聯貸排名統計，屆時將繼續牽動聯貸市場排名的洗牌。