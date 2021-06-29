富邦金控7/26除息、8/24發放現金股利

富邦金控29日董事會通過7月26日為現金股利除息交易日、8月24日為現金股利發放日，這也是富邦金控第一次於股東會前通過並公告現金股利配發基準日。富邦金控表示，至於股票股利部份，則將待7月23日股東會通過及獲得主管機關核准後，再由董事會辦理股票股利基準日及配發事宜。

富邦金控表示，在6月8日股東會電子投票截止日之股東出席率，已達盈餘分配案法定二分之一以上股東出席，盈餘分配案出席股東表決權，符合出席股東過半同意之法定通過決議門檻，故盈餘分配案之電子投票結果已決議通過，於是富邦金控於6月29日董事會決議訂定現金股利基準日及發放日。

富邦金控董事會之前已通過109年度現金股利包括普通股每股現金股利3.0元、甲種特別股現金股利每股2.46元、乙種特別股現金股利每股2.16元等，都訂7月26日為現金股利除息交易日，並於8月24日一併發放。這也是富邦金控首次在股東會前通過並公告現金股利配發基準日。

富邦金控之前董事會通過今年擬配發普通股每股現金股利3.0元及股票股利1.0元，合計總股利配發4.0元。雖然富邦金控董事會先訂定現金股利除息交易日及股息發放日，富邦金控表示，普通股之股票股利將待7月23日股東會通過及獲得主管機關核准後，再由董事會辦理股票股利基準日及配發事宜。