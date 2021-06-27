虛擬通貨交易 未實名就降格

虛擬通貨平台業者近日通知，客戶6月25日以前要上傳個人資料，達到實名制的所有規定，針對未上傳資料的用戶，業者將直接降級服務內容。以新台幣計價的虛擬貨幣交易商MAX交易所為例，未上傳的客戶7月1日起會被降為 Level 0，僅可查看市場價格等資訊、不能再交易。

MAX交易所公告，MAX個人戶新開戶自6月起需符合實名審核，需持有台灣身分證或居留證（ARC／APRC），提供銀行開戶的雙證件等級，亦僅接受20歲以上的法定成年人開戶。

其中客戶一定要在6月25日前上傳規定的資料，才算符合實名制，才能開始放錢進到帳戶，第一階只有幣幣交易，若要與法幣交易，還要綁定限定銀行的新台幣帳戶；至於未上傳的客戶，7月起僅能查看市場價格。

「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」上路，7月1日起虛擬通貨平台及交易業務事業等要就客戶投資虛擬貨幣採取實名制，業著若做不到將被重罰1千萬元。

金管會對於將上路的法規，定位為「落實FATF國際規範及洗錢防制法規定」。FATF為國際組織，全名為防制洗錢金融行動工作組織。台灣金融科技協會副理事長許毓仁指出，台灣一直都沒有積極面對加密貨幣的監管問題，此次依循FATF的內容訂定，算是有跟上國際趨勢。

金管會在辦法公布的同時，留下兩項彈性空間，為後續政策調整埋下伏筆，一是辦法發布後一年內，將以輔導方式協助該事業落實執行防制洗錢相關作業，畢竟這是虛擬貨幣第一次被納為洗錢防制法的規範對象。

二是虛擬通貨不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構，雖然行政院已指定金管會為此項事業的洗錢防制主管機關。

台灣虛擬貨幣界的技術上已能符合FATF的規定，如庫幣科技能串接Sygna Bridge加密貨幣解決方案。庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁表示，7月1日虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制範疇，顯示台灣也正在迎接加密貨幣交易市場蓬勃發展的時刻。