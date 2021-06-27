公司治理評鑑 第一金獲上市組前5％

證交所公布「109年度第七屆公司治理評鑑」結果，第一金控從905家受評上市公司中脫穎而出，六度獲「上市組排名前5％」及二度獲「金融保險類」上市櫃公司排名前10％（前四名），於四大評鑑構面82項指標均取得佳績。

為使董事會績效評估結果更具客觀性，第一金委請「勤業眾信風險管理諮詢公司」辦理2020年度董事會績效外部評估作業，董事會（含個別董事）整體指標達成率98.6％；審計、薪資報酬及誠信經營委員會整體指標達成率均為100％，代表董事會及各功能性委員會運作成熟度均優於法規，且女性董事（含一席獨立董事）占比達53％，落實董事會成員多元化。

2021年第一金將「企業社會責任政策」及「企業社會責任委員會」修訂為「企業永續發展政策」及「企業永續發展委員會」，並調降對高汙染/高耗能產業投融資比重之短中長期目標，促進產業低碳轉型。2020年度企業社會責任報告書更依循「永續會計準則委員會(SASB)」商業銀行行業準則揭露具公司財務重大性及投資人投資決策有用性之ESG資訊，提升ESG揭露品質。

第一金為善盡金融業在財務供應鏈應擔負對環境、經濟及社會影響的責任，除簽署支持並導入TCFD氣候相關財務揭露架構，亦遵循聯合國責任銀行原則、責任投資原則及永續保險原則，訂定永續授信、永續投資及永續保險政策，將ESG盡職調查程序涵蓋投融資、承銷及保險等核心業務。

第一金子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，迄今已承作三件運用EPs的專案融資，落實環境及社會風險控管。

為推動產業低碳轉型，更推出「永續發展連結」貸款專案，針對環境績效指標較前一年度改善之企業提供優惠貸款利率，截至2020年底綠色融資業務累計核准金額1,336億元，並發行10億元綠色債券及募集管理6.82億元綠能基金投資太陽能電廠。