台企銀新董座林謙浩 提前上任

第一金控總經理林謙浩將在台企銀改選前，提前走馬上任台企銀董座。第一金、台企銀在27日晚間先後公告林謙浩辭任第一金總經理以及財政部改派林為台企銀法人董事，對此台企銀將在28日召開臨時董事會，正式完成林謙浩出任台企銀董座的選任程序。

據了解，財政部之所以決定讓林謙浩「提前」在6月25日台企銀股東會改選前就上任董事長，最主要是評估既然人選已經確定，就沒有必要再拖二個月一直到股東會改選才讓林謙浩換跑道，而且林謙浩提前來台企銀報到，亦可讓目前代理董事長的總經理張志堅回歸專任總經理職務，不必再身兼兩職，董總一起分工亦對台企銀後續的營運管理更有助益，所以決定先讓林謙浩提前二個月來台企銀報到。明天下午一點半開董事會後，隨即交接。

另一個考量則在於此次台企銀的改選及股東會的主持。包括第一金、台企銀的改選，雖然今年仍有民股參與，但仍算穩定，包括台企銀應仍會由中纖集團大老王哲男以自然人身分選任一席董事，不過由於股東會召開時，既然新任董事長已經出爐，現場股東提問關於經營管理面的問題，若仍由「代理」董事長的總經理來回覆，這樣也很奇怪，包括股東也會希望在股東會上聽取董事長來報告未來的經營重點、方向。

因此政院、財政部幾經評估，決定讓林謙浩提前到台企銀報到；而林謙浩提前轉戰台企銀董座之後，第一金總經理亦有可能在近期內提前完成新總經理接任的選任程序，讓第一金人壽董事長陳芬蘭正式兼掌第一金總經理。