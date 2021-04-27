富邦人壽申請發股息 15金控股利all pass

金管會27日宣布，到目前為止共有4家壽險公司申請發放現金股利，一家已核准，即中國人壽，保誠人壽補件中，近日才遞件申請的是富邦人壽，另一家可能是中小型壽險公司，已接近各金控要宣布股利政策的時間，銀行局副局長黃光熙表示，已有15家金控報告今年的股利政策，財務都算穩健，因此全數依各金控規劃通過。

富邦金控與國泰金控2020年獲利創歷史新高，富邦金稅後大賺近910億元，每股稅後獲利(EPS)達8.54元，國泰金則是稅後賺近760億元，EPS為5.41元，兩家金控都表示今年現金股利可樂觀期待。

國泰人壽、新光人壽、台灣人壽等今年都已確定不上繳金股利給金控母公司，中壽是發0.4元現金股利與0.4元的股票股利，等於是發出近18.93億元的現金，與2020年稅後獲利155.48億元，等於獲准發放率約12％多。

富邦人壽2020年稅後獲利614億元，若獲准上繳現金股利12~20％，大約是74億到123億元，對富邦金發現金股利，將有極大助益，但即便富邦人壽不上繳現金，富邦金亦可以進行短期借款等，發出現金股利。

黃光熙表示，目前已有15家金控及29家銀行申報今年的股利政策，因為財務都算穩健，因此銀行局都同意這些金控及銀行的規畫，即沒有任何一家被要求調整股利政策。