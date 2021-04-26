開發金 擬推限制型員工權利新股

發放員工權利新股留才，金融業第一家。開發金控祭出連結三項高標準指標的限制型員工權利新股，激勵員工三年內交出績效成績單，即可享有配股權益，開發金擬發行市值上限13.5億元的限制型員工權利新股，若三年內股東總回報率、股東權益報酬率與每股盈餘，都衝刺到全體金控第四名以上，才會全數發放，若排名在第九名以下則不會發放任何股票。

目前結合股東權益等經營指標，推出限制型員工權利新股者，多為科技與生技業，開發金26日董事會通過結合高門檻指標的限制型員工權利新股案，則為金融業首例。

開發金表示，這次限制型員工權利新股發行辦法，主要目的除了留才之外，也希望激勵員工共同提升公司整體績效，讓員工與公司和股東的利益更緊密結合。其中最重要的是納入為期三年的三項績效指標，將依績效指標達成狀況所對應之比例，分三年發放。

這次開發金限制員工權利新股，共計發行普通股上限為112,500張，發行總市值上限約為13.5億元，對現有股東的稀釋比例上限為0.75％；因衡量指標的門檻設定非常嚴格，除非三項指標都達全體金控排名前四名，股票發放才會達上限，並以第八名為為門檻，其中一項指標達到第八名，則股票發放市值約為2.25億元。若排名為第九名以下，則不會發任何股票。

目前開發金控的排名在全體金控公司的12名至14之間，三項指標在三年後排名都必須大幅提升，才有可能按排名的分配比例，在三年績效期間屆滿後，再分三年遞延既得。發放對象為符合未來發展策略及績效達成的員工，並經過一定的篩選條件，最終名單將由薪酬委員會及董事會核准。

開發金控這次員工權利新股發放的三項高標，主要是參考國外金融領先業者案例，包括近三年內的股東總回報率的分配權重34％、普通股股東權益報酬率的分配權重33％、每股盈餘分配權重33％。另外，開發金26日董事會同時通過將發放現金股利每股新台幣0.55元，以26日收盤價13.5元計算，現金殖利率4.07％。

啟動五年策略 高層新設三軍師

開發金控國際化經營團隊陸續到位。開發金2021年啟動五年策略，並新增數位長、行銷長及數據長，26日公告將聘用前平安銀行零售業務執行長林德雲擔任營運長。在整體高層人事布局底定後，決定推出結合股東權益與回報率指標的配發員工新股辦法，足見新團隊績效導向的決心，希望金控全員動起來拚績效。

開發金控總經理龐德明在今年主持法說會時揭示，將自2021年起啟動開發金的五年策略，此ABCDE策略包含五大部分：數位躍升（Accelerate Digital）、首選雇主（Become Employer of Choice）、顧客導向（Customer Focus）、驅動成長（Drive Growth）與高效執行（Execution Excellence），以求為股東與關係人追求最大利益。為了落實這些策略，開發金今年延攬多位外籍主管，總經理龐德明（Steve Bertamini）去年到任後，開發金控新增加多個重要職務，包括數位長石凱騰（Ketan Samani）、資訊長楊偉強（Terence Yeung），顯然是為了強化集團數位發展，以因應科技、數位時代對金融業帶來的挑戰。

而行銷長Gabriel Heredia及策略長王睿明（Raymund Reyes）則預期將為開發金控的發展策略帶來新氣象，重新定位開發金控在台灣金融業的地位。

另外，在ABCDE的策略中，開發金控特別強調希望成為員工心中的首選雇主為重要目標，因此請來人資長劉愛璇（Winifred Dente），借重其在外商公司多年的人資經驗，目的在將開發控打造成為最具發展潛力的職場。

加上26日剛公布的營運長林德雲，都可看見開發金控希望重用國際經驗的專業人才，達成績效目標的企圖心十分明顯。

由於這些具外商或國外市場經驗的人才十分難求，所以開發金控同時參考國外金融業的留才制度，首次將限制型員工權利新股案與經營指標高度結合，希望透過高門檻的績效目標鞭策員工，也留住人才。