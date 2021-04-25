出售消息沉重 花旗客服心裡苦

花旗銀行出售13個市場消金業務的震撼消息，時過兩星期買家尚未浮現，各個市場的傳聞甚囂塵上。花旗集團高層要求安撫現有客戶，花旗（台灣）銀行直接在官網上貼出聲明，然而花旗內部卻出現員工心情衝擊，尤其電話量爆多的客服中心人員內心難平，電話理財中心已先安插每通進話的聲明錄音，避免客服人員崩潰。

「花旗秉持同樣的精神與熱忱，為消費金融客戶提供最優質的服務」，民眾或客戶近日上網到花旗（台灣）銀行網站、或打電話進到客服中心，都會優先看到／聽到銀行方的聲明，像網頁上的聲明稿，張貼大到把整個首頁占掉九成，「一定要讓客戶看到」。

內容主要說明，消費金融營運包括分行業務、信用卡、電話理財中心，在評估買家這段期間，都沒有任何變動。該行上周也對媒體發出正式的聲明，過程中必定將保障客戶的權益，員工工作權與發展前景也列為最重要考量之一。

待售的花旗消金業務13市場中，根據外電的在地觀察，目前以韓國、印度的反應最激烈，前者受到工會反制、後者則是當地金融科技獨角獸搶食，兩種懸殊情境。韓國花旗銀行（Citibank Korea）自2012年開始整頓消金事業，分行業務優先被處理，目前已關閉逾八成。

韓國花旗將於27日召開董事會，已成為該行工會與管理階層的第一次火爆對峙，工會方擔心會出現大量失業，將針對資方的人力整頓措施構想，也威脅將發動全面大罷工。

韓國之外，花旗銀行並沒有工會組織，台灣現在各業務部門暫時回到BAU（business as usual, 如常運作），對外也一直強調BAU。