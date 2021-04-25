渣打銀永續發展調查：氣候變遷、永續財務諮詢最受關注

綠色投資、ESG投資的收益表現近年普遍優於整體投資市場，加速推動永續金融的進展。渣打國際商業銀行針對台灣企業管理人進行「永續發展大調查」，發現儘管台灣企業界對於「17項聯合國永續發展目標」（SDGs）認知度已近九成，且以「氣候變遷行動」認知度最高，但在實際推動與落實上，仍面臨執行成效難以掌握、永續發展意識不足、相關目標及策略不明確等挑戰。

企業受訪者在調查中也指出，若能透過永續獎勵補助政策、稅務減免或帶動綠色商機等措施，應能有效鼓勵企業擴大投入永續發展。此外金融業能運用市場力量與影響力，促使企業願意投入永續發展，也扮演關鍵角色；78％受訪者認為自身企業非常需要永續相關財務諮詢服務、同時也有超過四成受訪者表示，永續存款商品與融資貸款，都是現階段較需要的綠色金融服務。

為響應政府積極推動綠色金融，並號召企業共同投入，渣打銀行於世界地球日舉辦「永續造局駕馭未來」SDGs 論壇，由今年初到任的渣打銀行總經理韓德聖具名，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、達德能源董事長王雲怡等各界代表，透過實務經驗分享與國際趨勢，聚焦台灣永續發展未來。

韓德聖表示，SDGs是全人類共同面臨的挑戰與努力的願景，其中金融業又扮演關鍵角色，藉由金融商品與服務，將資本與資源導向需要協助的地區，以促進永續發展，帶動經濟成長並創造相關就業機會。

他指出，渣打作為國際性金融集團，積極將永續發展落實到日常業務與渣打所營運的社區，並期待在2030年達成營運淨零排放，2050 年達成投融資淨零排放的目標。

渣打集團大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝指出，隨著永續議題的關注度提升，市場對永續金融相關服務與商品的需求也增加，2020年全球永續債券總金額達到7,321億美元，較2019年成長29％，尤其以就業、公衛、及教育為目標的社會債券成長幅度最顯著。