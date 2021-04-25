創投錢進亞洲 Q1金額增兩倍

疫情發生至今，亞太區景氣一直領先其他市場，全球法金調研機構Preqin指出，亞洲創投市場2020年下半年就恢復到疫情流行前的水準，2021年第一季交易金額480億美元，更是2019年季平均水平的兩倍，目前除了美國創投業跑到亞洲找投資機會，花旗、渣打等有創投部位的跨國金融機構，也都看好亞太區創投商機。

Preqin研究團隊統計，疫情除加速對現有科技趨勢的採用，也讓產業投資者願意接受公司估值的提高，且有更多新創公司願意接受創投的融資資金，帶動創投交易規模增長強勁，全球在2021年第一季達到1,260億美元，較2020年同期增長114％。其中，亞洲創投在同期間交易金額達480億美元，是2019年季平均水平的兩倍。

2020年第二季亞洲創投業處於停滯狀態，但第三季和第四季活力就回來了，東南亞的投資氛圍最為熱絡，受到南亞最大租車業GRAB的PRE-IPO活動牽動。Monk’s Hill Ventures表示，儘管與2020年第四季相較，2021年第一季的交易案較少，平均交易規模卻在增加，反映投資案進入後期階段，新增的投資正在蘊釀交易。

花旗私人銀行（Citi Private Bank）表示，創投業迅速擺脫疫情干擾，反映全球對創新的渴望超過經濟停滯、和業務中斷帶來的可知風險。疫情對許多GP是真槍實彈的首次測試，能通過試鍊的創投業，繼續把資金吸引到最精明的投資標的上，十分明顯，這些GP多因專注於大陸或亞洲市場，得以證明可以保持一致的表現。

渣打銀行旗下的渣打創投管理公司，已投資多家金融科技獨角獸，東南亞市場是重點之一。

渣打表示，2020年來的疫情工作方式，讓投資團隊懂得不在面對面情況下也能評估投資案，也在疫中看到市場新投資標的，如網絡資安，數位資產、企業技術基礎架構等，2021年來的SDGs、嵌入式金融、醫療健康議題也開始強勁發展，渣打集團都仔細評估可能投資機會。