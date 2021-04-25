國銀壓力測試 將納氣候變遷

為推動全體國銀進行氣候變遷的授信、投資風控，尤其是明確作到TCFD的執行，把氣候變遷財務風險作完整的揭露，據指出，金管會已準備最快今年底前開始對國銀進行氣候變遷的壓力測試，當中包括銀行的放款戶或是被投資標的「轉型風險」將是評比重點。

金管會透過銀行公會，委託安永會計師事務所研議並提出執行TCFD和責任銀行的原則指引，作為全體國銀在執行時一致的參考標準，據了解，未來金管會也準備更進一步從中評選重要項目，直接作為考核國銀執行績效的評比指標。

金融圈人士指出，根據銀行公會委外進行的專案報告研究結果，在TCFD執行可說標竿的跨國銀行評估轉型風險時分類細緻，以英國滙豐控股為例，包括石油天然氣、營建、化工、汽車、電力及公用事業、金屬及採礦就是「高轉型風險」產業，對於這類產業客戶，包括客戶如何管理轉型風險、減少碳排放的推動進度，都成為在執行TCFD財務風險揭露的重點。

對金融業而言，氣候變遷而使其技術落後、產品是否因此加速被市場淘汰等，亦將成為評估其轉型風險的重點。

根據銀行公會所提出評估報告，美國銀行直接針對所受理的房地產抵押擔保品，根據各地發生的天災來評量這些擔保品的風險程度，不僅相關經驗令銀行業者矚目，也會成為金管會重要的借鏡，這類「實體風險」亦會納入未來金管會對銀行進行氣候變遷壓力測試的重點。

銀行公會先前針對國內40多家銀行、票券業者提出問卷，並高度聚焦在「碳排放」的管控，相關人士轉述，目前的調查發現，大部分的銀行在碳排放議題上，目前僅止於在自家營運產生的碳排放進行控制，但對於授信或投資戶這類「別人家」的曝險部位，目前則欠缺明確的資訊來作TCFD風控評比，尤其是對客戶碳排量的掌握。

據悉，金管會未來將與政府其他部會協調，建立關於「碳揭露」的資訊平台，以讓銀行進行氣候變遷的投資、授信的風控有更多明確的參考資訊。

調查結果也顯示，目前仍有六成銀行「未將氣候變遷風控的最高層級拉到董事會」，銀行公會認為，金融業對氣候變遷風險管理的執行力道還有待加強。