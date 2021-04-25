土銀把關土建融 設「初核小組」

土建融風險愈來愈高，土銀首度成立「初核小組」把關。央行管制土建融，加上房地合一稅即將正式上路，使銀行土建融放款風險擴大，尤以所謂「蛋白區邊緣」首當其衝，對此不動產放款龍頭土地銀行首度成立「初核小組」，直接對分行受理土建融案站上第一線把關。



土銀規定，凡是初核小組未先「預審」過的案子，分行將不能受理，這也是土銀立行以來首度對土建融業務採取建立初核小組的預審制度，由於土銀為不動產放款龍頭，這項動作具有高度指標性與代表意義。



觀察土銀近幾個月來的土建融業務成長量，可發現已低於全體國銀土建融業務成長的平均值，今年3月底的土建融放款餘額為4,509億元，和去年12月底的4,380億元相較，大約成長120多億元，如今土銀再成立初核小組把關，預估其土建融業務可能趨向「零成長」。



土銀評估，央行去年下旬選擇性信用管制第一波即鎖定土建融，如今土地先前飆漲的情況已降溫，但興建成本包括人力、建材等原物料成本卻因為市場供需問題仍不斷走高，銀行辦理土建融授信時，如果盲目投入不選案，會很危險，因此決定首度採取這種先由總行為分行過濾案件的「預審」機制，等初核過關，分行才能受理客戶的進件。



據悉，預審作業主要是針對建商的財力、建案地點、產品市場性等三大要素，進行更嚴格的把關。



土銀主管分析，由於人力、建材等成本不斷上漲，使房價即使土地成本停漲，也降不下來，會使原本觀望買屋的民眾對於房價下降的預期落空，取而代之的將是「買不如租」的氣氛，這種效應尤其以近幾年因為大型購物商場、科學園區外擴的受惠地區，也就是所謂「蛋白邊緣區」最明顯。



另外許多農業區興建的大樓，也都被歸類為這種若「買不如租」的效應產生，買氣就會直降的地區，未來土銀的土建融業務，恐將從這些地區先行撤退。