數位帳戶數首季衝破700萬

金管會最新統計顯示，至3月底數位帳戶數累計達728.3萬戶，繼去年底一舉升破600萬，今年首季銀行持續搭配策略行銷，帶動數位帳戶再跨700萬大關，季增12.68%。

金融監督管理委員會銀行局統計，截至3月底，銀行數位存款帳戶數跨過700萬大關，累計達728.3萬戶，相比去年底646.3萬戶，季增12.68%；相比去年同期415 萬戶，年增幅則高達75.5%。

迎接數位化趨勢，銀行近年陸續開辦數位存款帳戶，2020年民眾受到疫情影響，減少外出機會，也給予數位帳戶成長契機。銀行局副局長黃光熙表示，從首季數據來看，第一個因素是民眾生活型態轉變，對數位帳戶接受度提高，數位帳戶數也就持續上揚。

其次，是銀行行銷策略明顯奏效。黃光熙觀察，銀行主要可歸納4種行銷，首先是利用社群媒體與異業結盟，大力推廣網路知名度；再來，祭出金融服務優惠或手續費折扣，吸引存戶。

第三，連結通路促銷，例如在美食外送平台或特約商店購物，會給予消費折扣或點數回饋。

另外，推薦人制度也給予開戶助力。舊用戶如果成功推薦他人開戶，就能得到銀行回饋，加上數位帳戶開戶難度不高，對舊用戶而言回饋制度就有吸引力。

至於最受國人歡迎的前5大數位存款帳戶，依然由台新Richart穩居冠軍寶座，累計達249.7萬戶，其次為國泰世華KOKO 112.4萬戶，永豐大戶DAWHO 79.1萬戶第三。

第四與第五名則出現名次變化，一銀iLEO首季大幅成長10萬戶、累計來到55萬戶，超車王道O-Bank，拿下第四名位置；王道O-Bank退居第五名，累計為45.7萬戶，相比去年底僅微增5000戶，季增幅1.1%。

值得注意的是，一銀iLEO和湊伙公司進沙盒實驗債券團購平台，目前還在推廣的初期階段，若未來實驗績效佳，也可能為iLEO帳戶數提供成長助益。

除了傳統銀行數位帳戶，純網銀成長動向也是今年關注重點。去年底樂天商銀還在試營運，帳戶數僅55戶，截至今年3月底，銀行局揭露的樂天商銀戶數已達3.6 萬戶；第二家純網銀LINE Bank近日也正式開業，兩隻金融鯰魚進入市場後，傳統銀行能否持續開拓數位帳戶數，維持成長動能，外界高度矚目。

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