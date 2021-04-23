兆豐銀、土銀信用評等 獲調升

標普全球評級22日針對台灣主權評等作出調升的行動後，標普台灣子公司、也就是授與台灣本地信用評等的中華信評23日隨即跟進，調整多家台灣與政府直接相關金融機構、國營事業的評等與評等展望。

23日獲得信評等級或展望調整的金融機構，包括土地銀行、合庫銀行、兆豐銀行，以及台銀證券。產業面則有台灣高鐵和漢翔航空。其中，兆豐商銀的長期信用評等從twAA+調升至twAAA，土地銀行的長期信用評等從twAA調升至twAA+，台灣高鐵亦是長期信用評等從twAA+調升至twAAA，漢翔的評等展望則由「負向」調為「發展中」，均是往調升的方向發展。

中華信評指出，這些機構均為政府相關機構及其相關集團成員，因此能獲得政府特別支持之銀行的 信評與評等展望。預期在未來12至24個月期間，將因可獲得來自主權評等的特別支持而持續受惠。與此同時，中華信評亦確認多數受評銀行各類債券之債務發行信用評等。

以此次評等展望獲得調升為「正向」的合庫銀為例，中華信評主辦分析師周怡華指出，由於合庫銀在國銀中具有高度系統重要性，因此該行在面臨財務壓力時，獲得來自政府隱性支持的可能性高。合庫銀「正向」評等展望反映，合庫銀其本身與母公司合庫金控集團審慎的成長策略與資本政策支持下，應可繼續維持強健資本水準。另外，中華信評並不預期合庫銀風險部位會明顯偏離評估後認定的允當水準。